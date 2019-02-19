Производство цемента в Азербайджане в январе 2019 г увеличилось на 45%

В Азербайджане в январе 2019 года произведено стройматериалов на сумму 36,8 млн манатов, что на 6,8% больше показателя января 2018 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.
По данным статистики, рост за отчетный период зафиксирован в производстве цемента на 45,3% - до 252,5 тыс. тонн, готовой бетонной смеси – на 37,2% - до 100,4 тыс. тонн.
Кроме этого, увеличилось производство асфальта на 68,3% до 4,9 тыс. тонн, строительного кирпича - на 47,9% - до 33,3 тыс. кубометров, строительных блоков и кирпичей из цемента, искусственного камня или бетона - на 20,5% - до 10,5 тыс. тонн.
При этом, производство строительного гипса в январе сократилось на 40,3% - до 0,4 тыс. тонн, сборных конструкций из бетона – на 61,2% - до 3,3 тыс. кубометров, строительной извести - на 17,6% - до 2,77 тыс. тонн, обработанного мрамора, травертина и алебастра и изделий из них – на 42,4% – до 795,7 тонн.
Б.Рустамбеков
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»