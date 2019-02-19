Рабгруппа высокого уровня по Каспию обсуждает в Баку вопросы установления прямых исходных линий по территориальным водам -Халафов

Рабочая группа высокого уровня по вопросам Каспийского моря обсуждает в Баку во вторник вопросы установления прямых исходных линий по территориальным водам, заявил уполномоченный представитель Азербайджана в рабочей группе по вопросам Каспия Халаф Халафов.
"На повестке дня также стоит методика установления прямых исходных линий с целью определения территориальных вод и рыболовных зон", - сообщил Х.Халафов во вторник в Баку в ходе первой встречи рабочей группы по реализации положений Конвенции о правовом статусе Каспийского моря под эгидой министерств иностранных дел прибрежных государств.
Он отметил, что в ходе заседания представители каспийской "пятерки" обсудят вопросы, исходящие из принятой 12 августа Конвенции по правовому статусу Каспия моря в Актау.
"Более 6 месяцев прошло с саммита глав прикаспийских государств. За этот период произошли некоторые изменения, о которых мы поговорим на сегодняшнем заседании", - отметил Х.Халафов, не уточняя о каких изменениях идет речь.
Представитель Азербайджана отметил, что в ходе заседания стороны также проведут "обмен мнениями по ратификации проекта конвенции".
"Конвенция создала многие механизмы сотрудничества и наша задача обсудить пути реализации этого документа и решения, принятые главами государств",- отметил представитель Азербайджана.
Он подчеркнул, что между странами Каспия установлены отношения дружбы и сотрудничества, высокое доверие и взаимное уважение, признание территориальной целостности.
"Именно в этих условиях удалось принять Конвенцию по правовому статусу Каспия. В результате этого страны смогли принять документ, обеспечивающий стабильность и безопасность Каспийском море", - сказал Х.Халфов.
"Безопасность и стабильность в Каспийском бассейне может быть примером для всего мира и сегодня мы довольны уровнем этих отношений",- добавил он.
Ф.Исазаде
Азербайджан в 2018г импортировал минеральных удобрений на $89 млн
Транспортировка нефти по БТД в январе сократилась на 3%
ЛУКОЙЛ потратил на buyback уже $1,3 млрд, доля ADR из-за конвертации снизилась до 0,21%
Милли меджлис утвердил повышение минимальной пенсии в Азербайджане до 160 манатов
Строительство городков для 2 тыс. семей вынужденных переселенцев начнется в Азербайджане в 2019 году – президент Алиев
Более 2 кг героина изъяли правоохранительные органы у наркодельцов на юге Азербайджана
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на реконструкцию городских дорог и благоустройство Сумгайыта
ГААД получит 3,3 млн манатов на продолжение строительства автодороги на западе Азербайджана
В римском аэропорте из-за пожара эвакуировали пассажиров - СМИ
В Венеции задержали 50 человек, связанных с "Каморрой"
Расширение влияния ИГИЛ в Афганистане представляет прямую угрозу для стран ОДКБ - Богданов
Пашинян может в чем-то рискнуть в вопросе Карабаха, но вряд ли пойдет ва-банк
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
В Баку на фестивале «Мозаика языковых культур» была представлена выставка «Salam Tatarstan»
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по приобретению канцелярских товаров
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»