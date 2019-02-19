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Внешняя политика 19.02.2019 10:29

Рабгруппа высокого уровня по Каспию обсуждает в Баку вопросы установления прямых исходных линий по территориальным водам -Халафов

Рабочая группа высокого уровня по вопросам Каспийского моря обсуждает в Баку во вторник вопросы установления прямых исходных линий по территориальным водам, заявил уполномоченный представитель Азербайджана в рабочей группе по вопросам Каспия Халаф Халафов.

"На повестке дня также стоит методика установления прямых исходных линий с целью определения территориальных вод и рыболовных зон", - сообщил Х.Халафов во вторник в Баку в ходе первой встречи рабочей группы по реализации положений Конвенции о правовом статусе Каспийского моря под эгидой министерств иностранных дел прибрежных государств.

Он отметил, что в ходе заседания представители каспийской "пятерки" обсудят вопросы, исходящие из принятой 12 августа Конвенции по правовому статусу Каспия моря в Актау.

"Более 6 месяцев прошло с саммита глав прикаспийских государств. За этот период произошли некоторые изменения, о которых мы поговорим на сегодняшнем заседании", - отметил Х.Халафов, не уточняя о каких изменениях идет речь.

Представитель Азербайджана отметил, что в ходе заседания стороны также проведут "обмен мнениями по ратификации проекта конвенции".

"Конвенция создала многие механизмы сотрудничества и наша задача обсудить пути реализации этого документа и решения, принятые главами государств",- отметил представитель Азербайджана.

Он подчеркнул, что между странами Каспия установлены отношения дружбы и сотрудничества, высокое доверие и взаимное уважение, признание территориальной целостности.

"Именно в этих условиях удалось принять Конвенцию по правовому статусу Каспия. В результате этого страны смогли принять документ, обеспечивающий стабильность и безопасность Каспийском море", - сказал Х.Халфов.

"Безопасность и стабильность в Каспийском бассейне может быть примером для всего мира и сегодня мы довольны уровнем этих отношений",- добавил он.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КАСПИЙ, РАБГРУППА, ЗАСЕДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]