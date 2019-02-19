Кабмин Азербайджана определил критерии нефтяного и частного секторов

Кабинет министров Азербайджана утвердил критерии деятельности в нефтегазовом и частном секторах, позволяющие компаниям определиться с режимом налогообложения.

Согласно документу, к нефтегазовому сектору относятся: компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) и предприятия, входящие в ее структуру, а также подрядчики и операционные компании по соглашениям типа Production Sharing Agreement(PSA) и основным трубопроводам, вне зависимости от их деятельности.

Также к нефтегазовому сектору относятся зарубежные и местные субподрядчики, оказывающие услуги вышеперечисленным компаниям. При этом уже существующие субподрядчики попадают под критерии нефтегазового сектора в случае, если их годовые доходы от продажи компаниям нефтегазового сектора товаров и услуг (без учета расходов) превышают 50% их совокупного годового дохода.

Подоходный налог для создаваемых в течение года новых субподрядчиков будет исчисляться с льготами до того, как они начнут поставлять товары и услуги компаниям нефтегазового сектора. Если в течение календарного года их доходы от предоставления товаров и услуг нефтегазовому сектору (без учета расходов) превысят 50% их совокупного дохода, компании теряют право на налоговые преференции с 1-го числа следующего месяца и до конца года.

К негосударственному сектору относятся юридические лица и физические лица, являющиеся налогоплательщиками, за исключением, публичных юридических лиц, созданных правительством, бюджетных организаций, прочих органов и структур, финансируемых из госбюджета и прочих государственных фондов, а также юридические лица, 51% акций которых напрямую или косвенно принадлежат правительству.

Как ранее сообщалось, согласно поправкам в Налоговом кодексе, с 1 января 2019 года сроком на 7 лет предоставляется 100%-ая льготу по взиманию подоходного налога с зарплаты наемного работника, работающего в ненефтегазовом и частном секторе. Данная льгота распространяется на зарплату в размере до 8 тыс. манатов (в настоящее время подоходный налог взимается в размере 14% на доход на сумму до 2,5 тыс. манатов в месяц).

Если зарплата работника превышает 8 тыс. манатов, то в целом, льгота составит 44%. В этом случае работник выплачивает подоходный налог в размере 14% от суммы, превышающей 8 тыс. манатов (в настоящее время 25% от суммы свыше 2,5 тыс. манатов).

Кроме этого, необлагаемая сумма для лиц, занятых во всех секторах, увеличивается с 2019 года со 173 манатов до 200 манатов.

А. Мамедов