БТА закупает материалы для ремонта автобусных павильонов

Бакинское транспортное агентство (БТА) отбирает поставщика материалов и частей для ремонта автобусных павильонов.

Отбор проводится методом открытого тендера.

Стоимость участия в тендере - 1 тыс. манатов.

Прием предложений по тендеру от компаний-поставщиков истекает 10 апреля 2019 года. Тендерная процедура состоится 11 апреля.

Телефон для справок: (+99 412) 404-41-20, контактное лицо – Турал Махмудов.

БТА создано указом президента от 21 декабря 2015 года. Основная цель в деятельности Агентства заключается в обеспечении безопасного, беспрерывного и удобного передвижения автотранспортных средств и пешеходов на административной территории Баку.

Б.Рустамбеков