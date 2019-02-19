БТА закупает материалы для ремонта автобусных павильонов

Бакинское транспортное агентство (БТА) отбирает поставщика материалов и частей для ремонта автобусных павильонов.
Отбор проводится методом открытого тендера.
Стоимость участия в тендере - 1 тыс. манатов.
Прием предложений по тендеру от компаний-поставщиков истекает 10 апреля 2019 года. Тендерная процедура состоится 11 апреля.
Телефон для справок: (+99 412) 404-41-20, контактное лицо – Турал Махмудов.
БТА создано указом президента от 21 декабря 2015 года. Основная цель в деятельности Агентства заключается в обеспечении безопасного, беспрерывного и удобного передвижения автотранспортных средств и пешеходов на административной территории Баку.
Б.Рустамбеков
Алиев и Хололей обсудили перспективы транспортного сотрудничества между Азербайджаном и ЕС
Следующая встреча рабгруппы по реализации каспийской конвенции пройдет в ближайшие месяцы - Братчиков
Встреча рабгруппы Азербайджан-Россия по демаркации госграницы состоится весной в Баку - Братчиков
Милли меджлис утвердил повышение минимальной пенсии в Азербайджане до 160 манатов
Строительство городков для 2 тыс. семей вынужденных переселенцев начнется в Азербайджане в 2019 году – президент Алиев
Более 2 кг героина изъяли правоохранительные органы у наркодельцов на юге Азербайджана
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на реконструкцию городских дорог и благоустройство Сумгайыта
ГААД получит 3,3 млн манатов на продолжение строительства автодороги на западе Азербайджана
Веревочный мост с туристами рухнул в Китае
В римском аэропорте из-за пожара эвакуировали пассажиров - СМИ
Пашинян может в чем-то рискнуть в вопросе Карабаха, но вряд ли пойдет ва-банк
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
В Баку на фестивале «Мозаика языковых культур» была представлена выставка «Salam Tatarstan»
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по приобретению канцелярских товаров
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»