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Дальнее зарубежье 19.02.2019 11:47

Главы МИД Китая и Ирана провели встречу в Пекине

Глава МИД Ирана Джавад Зариф и министр иностранных дел Китая Ван И во вторник встретились в Пекине, сообщает агентство Associated Press.

Агентство отмечает, что переговоры проходят на фоне попыток ряда стран сохранить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Подробности переговоров пока не сообщаются.

В иранскую делегацию, прибывшую в Пекин, помимо Дж.Зарифа, вошли председатель Собрания Исламского совета Ирана Али Лариджани, а также министры финансов и нефти и глава иранского ЦБ.

Официальные китайские СМИ сообщают, что перед отъездом из Тегерана А. Лариджани отметил "близкие и дружественные" отношения между Ираном и Китаем в различных областях.

СВПД был принят "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия - ИФ) и Ираном в июле 2015 года при президенте США Бараке Обаме. План предусматривал отмену международных и односторонних санкций в отношении Ирана в обмен на его согласие ввести определенные ограничения на ядерную программу. Президент США Дональд Трамп раскритиковал сделку и вышел из нее, восстановив жесткие санкции в отношении энергетического, финансового и иных секторов экономики Ирана.

Оставшиеся участники сделки - РФ, КНР, евротройка (Великобритания, Германия и Франция - ИФ), и ЕС, выступающий координатором "пятерки", а также Иран, заявили о намерении сохранить СВПД и продолжить сотрудничество с Ираном, несмотря на американские санкции.

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Тэги: КИТАЙ, ИРАН, МИД, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]