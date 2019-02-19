Главы МИД Китая и Ирана провели встречу в Пекине

Глава МИД Ирана Джавад Зариф и министр иностранных дел Китая Ван И во вторник встретились в Пекине, сообщает агентство Associated Press.
Агентство отмечает, что переговоры проходят на фоне попыток ряда стран сохранить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Подробности переговоров пока не сообщаются.
В иранскую делегацию, прибывшую в Пекин, помимо Дж.Зарифа, вошли председатель Собрания Исламского совета Ирана Али Лариджани, а также министры финансов и нефти и глава иранского ЦБ.
Официальные китайские СМИ сообщают, что перед отъездом из Тегерана А. Лариджани отметил "близкие и дружественные" отношения между Ираном и Китаем в различных областях.
СВПД был принят "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия - ИФ) и Ираном в июле 2015 года при президенте США Бараке Обаме. План предусматривал отмену международных и односторонних санкций в отношении Ирана в обмен на его согласие ввести определенные ограничения на ядерную программу. Президент США Дональд Трамп раскритиковал сделку и вышел из нее, восстановив жесткие санкции в отношении энергетического, финансового и иных секторов экономики Ирана.
Оставшиеся участники сделки - РФ, КНР, евротройка (Великобритания, Германия и Франция - ИФ), и ЕС, выступающий координатором "пятерки", а также Иран, заявили о намерении сохранить СВПД и продолжить сотрудничество с Ираном, несмотря на американские санкции.
Алиев и Хололей обсудили перспективы транспортного сотрудничества между Азербайджаном и ЕС
Следующая встреча рабгруппы по реализации каспийской конвенции пройдет в ближайшие месяцы - Братчиков
Встреча рабгруппы Азербайджан-Россия по демаркации госграницы состоится весной в Баку - Братчиков
Азербайджан в 2018г импортировал минеральных удобрений на $89 млн
Транспортировка нефти по БТД в январе сократилась на 3%
ЛУКОЙЛ потратил на buyback уже $1,3 млрд, доля ADR из-за конвертации снизилась до 0,21%
Милли меджлис утвердил повышение минимальной пенсии в Азербайджане до 160 манатов
Строительство городков для 2 тыс. семей вынужденных переселенцев начнется в Азербайджане в 2019 году – президент Алиев
Более 2 кг героина изъяли правоохранительные органы у наркодельцов на юге Азербайджана
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на реконструкцию городских дорог и благоустройство Сумгайыта
ГААД получит 3,3 млн манатов на продолжение строительства автодороги на западе Азербайджана
Пашинян может в чем-то рискнуть в вопросе Карабаха, но вряд ли пойдет ва-банк
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
В Баку на фестивале «Мозаика языковых культур» была представлена выставка «Salam Tatarstan»
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по приобретению канцелярских товаров
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»