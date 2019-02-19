Число заболевших корью в Киргизии с начала года превысило 620 человек - Минздрав

В Киргизии с начала года зафиксирован 621 случай заболеваний корью, сообщила во вторник "Интерфаксу" директор Республиканского центра иммунопрофилактики при министерстве здравоохранения страны Гульбара Ишенапысова.
По ее словам, в 2018 году в республике было зафиксировано 1005 случаев заболевания. "Из них 48% - дети, не привитые по возрасту до одного года, еще 20% из числа отказников. Большая часть заболевших являются жителями городов Бишкек и Ош, а также Чуйской области", - отметила директор центра иммунопрофилактики.
По ее словам, в стране остро стоит вопрос отказов от вакцинации.
"Только в 2018 году по республике около 7 тыс. детей остались не привитыми из-за отказа родителей по религиозным соображениям. Большая часть из них - более 3 тыс. детей, приходится на Ошскую область (юг Киргизии)", - сказала Г.Ишенапысова.
"Завоз вируса в Киргизию произошел в 2017 году из России. Все мероприятия по локализации роста кори проводятся по оперативному плану, принятому в начале 2018 года. Контактным лицам прививки делают с шести месяцев до 50 лет", - сказала Г.Ишенапысова.
Со своей стороны пресс-секретарь Минздрава Киргизии Жылдыз Айгерчинова сообщила агентству, что в Республиканскую клиническую инфекционную больницу в Бишкек за последние три дня поступили с корью 23 человека.
Число заболеваний корью в Киргизии в 2018 году стало наибольшим среди стран Центральной Азии. Из-за высокой заболеваемости корью эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили о возобновлении в этой стране эндемической циркуляции вируса кори.
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