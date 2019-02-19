AZAL во II полугодии 2019г получит первые самолеты нового поколения Boeing 737 MAX

Авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» (AZAL, входит в структуру ЗАО «AZAL») во II-ом полугодии 2019 года получит первые воздушные суда нового поколения «Boeing 737 MAX», сообщил президент ЗАО AZAL Джахангир Аскеров.

«Со второй половины 2019 года флот AZAL начнет пополняться новыми современными самолетами Boeing 737 MAX, общее число которых достигнет десяти”, - сообщил Дж.Аскеров, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы «AZAL».

По информации общества, глава президент AZAL во вторник провел встречу с делегацией Европейской комиссии по транспорту и мобильности во главе с генеральным директором Хенриком Хололейем.

«Стороны обсудили перспективы сотрудничества и применения опыта европейских специалистов в гражданской авиации Азербайджана. Целью визита делегации в Азербайджан является соглашение об общем авиационном пространстве между Азербайджаном и Европейским Союзом», - отмечается в информации.

Ранее сообщалось, что по соглашению, заключенному с американской корпорацией Boeing, первые два самолета «Boeing 737 MAX» будут поставлены в Азербайджан к концу 2018 года.

В апреле 2017 года азербайджанская авиакомпания Silk Way Airlines и Boeing подписали контракт на приобретение 10 пассажирских самолетов Boeing 737 MAX. Оператором данных самолетов будет AZAL. Общая сумма соглашения составляет около $1 млрд. Все самолеты должны быть поставлены в Азербайджан до конца 2020 года.

Общая маршрутная сеть AZAL насчитывает около 40 пунктов назначения в 25 странах. В 2017 году авиакомпания перевезла более 2,2 млн пассажиров.

Авиакомпания AZAL на сегодняшний день эксплуатирует такие самолеты, как Boeing 787, Boeing 767, Boeing 757, а также самолеты Airbus 340, Airbus 320, Airbus 319 и Embraer 190.

Н.Аббасова