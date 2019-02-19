Встреча рабгруппы Азербайджан-Россия по демаркации госграницы состоится весной в Баку - Братчиков

Весной текущего года в Баку состоится очередная встреча рабочей группы по вопросам демаркации азербайджано-российской государственной границы, сказал посол по особым поручениям МИД России Игорь Братчиков.

"Очередная встреча пройдёт весной, как это было обговорено планово. Я надеюсь, мы сможем демаркировать границу достаточно быстро",- сказал И.Братчиков, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Азербайджан".

По его словам, российская сторона уже получила приглашение от азербайджанских коллег на проведение встречи.

Ф.Исазаде