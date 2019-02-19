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Внешняя политика 19.02.2019 11:23

Встреча рабгруппы Азербайджан-Россия по демаркации госграницы состоится весной в Баку - Братчиков

Весной текущего года в Баку состоится очередная встреча рабочей группы по вопросам демаркации азербайджано-российской государственной границы, сказал посол по особым поручениям МИД России Игорь Братчиков.

"Очередная встреча пройдёт весной, как это было обговорено планово. Я надеюсь, мы сможем демаркировать границу достаточно быстро",- сказал И.Братчиков, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Азербайджан".

По его словам, российская сторона уже получила приглашение от азербайджанских коллег на проведение встречи.

Ф.Исазаде

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Тэги: РОССИЯ, ДЕМАРКАЦИЯ, ЗАСЕДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]