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Дальнее зарубежье 19.02.2019 12:16

В Индии столкнулись два самолета местной пилотажной группы, пилоты живы

В районе авиабазы в индийском городе Бангалор столкнулись два самолета местной пилотажной группы "Сурья Киран", сообщают во вторник индийские СМИ.

Инцидент произошел во время тренировочного полета: пилоты готовились к выступлению, которое должно было состояться в среду на выставке Aero India в Бангалоре. О причине катастрофы пока не сообщается. На фотографиях с места крушения виден большой столб дыма.

Согласно первым данным, пилоты живы.

В пилотажную группу входят 13 человек. Они проводят полеты на тренировочных самолетах британского производства, отмечается в сообщениях. В прошлом группа использовала произведенные в Индии самолеты.

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Тэги: ИНДИЯ, САМОЛЕТЫ, ИНЦИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]