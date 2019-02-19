В Индии столкнулись два самолета местной пилотажной группы, пилоты живы

В районе авиабазы в индийском городе Бангалор столкнулись два самолета местной пилотажной группы "Сурья Киран", сообщают во вторник индийские СМИ.

Инцидент произошел во время тренировочного полета: пилоты готовились к выступлению, которое должно было состояться в среду на выставке Aero India в Бангалоре. О причине катастрофы пока не сообщается. На фотографиях с места крушения виден большой столб дыма.

Согласно первым данным, пилоты живы.

В пилотажную группу входят 13 человек. Они проводят полеты на тренировочных самолетах британского производства, отмечается в сообщениях. В прошлом группа использовала произведенные в Индии самолеты.