Honda закроет предприятие в Великобритании в 2021-2022 гг.

Японский автопроизводитель Honda Motor Co. закроет производственное предприятие в Великобритании - еще один удар для британской автомобильной отрасли, которая теряет тысячи рабочих мест и важные операции в связи с Brexit.

Завод Honda в Суиндоне, находящемся в 130 км от Лондона, является четвертым по величине автомобильным предприятием в Великобритании. На заводе, где производятся автомобили Honda Civic в кузове хетчбэк, задействованы порядка 3,5 тыс. сотрудников.

О планируемом закрытии предприятия Honda в Суиндоне сообщил местный депутат Джастин Томлисон, пишет Dow Jones.

По его словам, японская компания дала четко понять, что такое решение "связано с глобальными трендами, а не с Brexit".

Предприятие Honda в Суиндоне будет закрыто в 2021-2022 гг., сообщил Дж.Томлисон.

В своем микроблоге в Twitter он написал, что Honda также планирует закрыть предприятие в Турции, где производятся седаны Civic. Производство автомобилей Honda для европейского рынка будет консолидировано в Японии, отметил депутат.

Осталось чуть больше месяца до официального выхода Великобритании из Евросоюза, и многие зарубежные компании уже подготовили планы адаптации своих операций к этому событию.

Автомобильный сектор особо чувствителен к Brexit: компании опасаются, что машины и автокомпоненты, выпускаемые в стране, будут облагаться повышенными пошлинами в ЕС после выхода Британии. Также существуют опасения, что изменение таможенных правил в результате Brexit замедлит движение продукции между Великобританией и остальной Европой.

Ранее в этом месяце Nissan Motor Co. сообщил об отказе от планов производства нового кроссовера X-Trail в Великобритании из-за неопределенности, связанной с Brexit.

Крупнейший британский автопроизводитель Jaguar Land Rover (JLR), входящий в индийскую группу Tata Motors Ltd., в январе объявил о сокращении 4,5 тыс. рабочих мест по всему миру, отметив, что это коснется главным образом Великобритании.

Ford Motor Co. ранее сообщил, что оценивает, насколько рентабельными являются его британские операции по выпуску автокомпонентов, а BMW дал понять, что может перенести производство автомобилей Mini в Нидерланды, если посчитает нецелесообразным дальнейший выпуск этих машин в Британии после Brexit.

Инвестиции в автомобильный сектор Великобритании существенно снизились с 2016 года, когда страна приняла решение выйти из ЕС.

Согласно данным британского Общества производителей и продавцов автомобилей (Society of Motor Manufacturers and Traders, SMMT), в 2018 году объем инвестиций составил 589 млн фунтов стерлингов ($760 млн) при среднем уровне последних пяти лет в 2,5 млрд фунтов. Производство автомобилей в Великобритании в прошлом году уменьшилось на 9%.