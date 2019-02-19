Расширение влияния ИГИЛ в Афганистане представляет прямую угрозу для стран ОДКБ - Богданов

Расширение зоны, находящейся под контролем ИГИЛ в Афганистане, представляет угрозу для стран ОДКБ, заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Растет опасность перетекания ближневосточного терроризма на постсоветское пространство через территорию Афганистана, куда игиловцам при неясных обстоятельствах удается попадать транзитом через некоторые сопредельные страны. При этом районы контроля ИГИЛ в Афганистане расширяются, а боевые операции активизируются", - сказал М.Богданов, выступая на Ближневосточной конференции Валдайского клуба.

"Это прямая угроза странам-членам ОДКБ, в рамках которой мы наращиваем антитеррористические усилия на этом направлении", - добавил он.