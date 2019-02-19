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СНГ 19.02.2019 12:49

Расширение влияния ИГИЛ в Афганистане представляет прямую угрозу для стран ОДКБ - Богданов

Расширение зоны, находящейся под контролем ИГИЛ в Афганистане, представляет угрозу для стран ОДКБ, заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Растет опасность перетекания ближневосточного терроризма на постсоветское пространство через территорию Афганистана, куда игиловцам при неясных обстоятельствах удается попадать транзитом через некоторые сопредельные страны. При этом районы контроля ИГИЛ в Афганистане расширяются, а боевые операции активизируются", - сказал М.Богданов, выступая на Ближневосточной конференции Валдайского клуба.

"Это прямая угроза странам-членам ОДКБ, в рамках которой мы наращиваем антитеррористические усилия на этом направлении", - добавил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, АФГАНИСТАН, ТЕРРОРИСТЫ, ОДКБ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]