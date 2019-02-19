Следующая встреча рабгруппы по реализации каспийской конвенции пройдет в ближайшие месяцы - Братчиков

Следующее, второе заседание специальной рабочей группы по реализации положений Конвенции о правовом статусе Каспийского моря состоится в ближайшие месяцы, время и место будут определены позднее, заявил посол по особым поручениям МИД России Игорь Братчиков.
«Следующая встреча рабгруппы высокого уровня по вопросам Каспиясостоится в ближайшие месяцы. Нам, прежде всего, необходимо обсудить ход реализации решений пятого каспийского саммита и обменяться, пока ещё в общем плане, подходом к соглашению о начертании прямых исходных линий на Каспийском море, от которых будет зависеть отчёт территориальных вод и рыболовных зон. Здесь (в Баку –ИФ) стороны представят свои представления», - отметил дипломат.
По его словам, также сторонам предстоит согласовать правила-процедуры для деятельности рабочей группы.
«Рабгруппа создаётся не на год, а на все время действия конвенции. Поэтому от того как мы отработаем эти правила, зависит ритмичность ее работы на десятилетия и больше», - подчеркнул И.Братчиков.
Как сообщалось, в Баку во вторник началось первое заседание специальной рабочей группы по реализации положений Конвенции о правовом статусе Каспия, которое продлится 20 февраля. На заседании планируется обсуждение ряда вопросов, связанных с реализацией конвенции по правовому статусу Каспия, подписанной 12 августа 2018 года в Актау и др.
Ф.Исазаде
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