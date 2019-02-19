Более 10 человек стали жертвами наезда грузовика на свадебную процессию в Индии

По меньшей мере, 12 человек погибли и около 22 получили тяжелые ранения после того, как грузовик въехал в свадебную процессию в окрестностях города Удайпур штата Раджастан, сообщает The Times of India.

По данным источников издания, все жертвы - жители близлежащих населенных пунктов. Среди тяжелораненых есть дети, не исключается, что число жертв может возрасти.

Водитель грузовика сбежал с места происшествия. Предположительно, он потерял контроль над грузовиком.