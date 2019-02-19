Алиев и Хололей обсудили перспективы транспортного сотрудничества между Азербайджаном и ЕС

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и генеральный директор Еврокомиссии по транспорту и мобильности Хенрик Хололей обсудили перспективы сотрудничества между Азербайджаном и ЕС в сфере транспорта.

И. Алиев принял делегацию во главе с Х. Хололеем во вторник в Баку, сообщает сайт главы государства.

Х. Хололей отметил большой потенциал Азербайджана в туристической и других сферах и подчеркнул высокий уровень технического обеспечения международного аэропорта Гейдар Алиев и национальной системы гражданской авиации.

И. Алиев, в свою очередь, рассказал о конкретных работах, проводимых по развитию транспортных коридоров «Север-Юг», «Восток-Запад» и « Север-Запад».

«Стороны подчеркнули успешное развитие отношений между Азербайджаном и ЕС, важность создания современной транспортной инфраструктуры в стране, обсудили перспективы транспортного сотрудничества между Азербайджаном и ЕС», - говорится в сообщении

А. Мамедов