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Внешняя политика 19.02.2019 11:54

Алиев и Хололей обсудили перспективы транспортного сотрудничества между Азербайджаном и ЕС

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и генеральный директор Еврокомиссии по транспорту и мобильности Хенрик Хололей обсудили перспективы сотрудничества между Азербайджаном и ЕС в сфере транспорта.

И. Алиев принял делегацию во главе с Х. Хололеем во вторник в Баку, сообщает сайт главы государства.

Х. Хололей отметил большой потенциал Азербайджана в туристической и других сферах и подчеркнул высокий уровень технического обеспечения международного аэропорта Гейдар Алиев и национальной системы гражданской авиации.

И. Алиев, в свою очередь, рассказал о конкретных работах, проводимых по развитию транспортных коридоров «Север-Юг», «Восток-Запад» и « Север-Запад».

«Стороны подчеркнули успешное развитие отношений между Азербайджаном и ЕС, важность создания современной транспортной инфраструктуры в стране, обсудили перспективы транспортного сотрудничества между Азербайджаном и ЕС», - говорится в сообщении

А. Мамедов

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Тэги: АЛИЕВ, ЕС, ТРАНСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]