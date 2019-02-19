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Дальнее зарубежье 19.02.2019 13:02

В Венеции задержали 50 человек, связанных с "Каморрой"

Итальянские силы безопасности задержали 50 человек в области Венето по подозрению в связях с неаполитанской мафией "Каморра", сообщает во вторник газета "Мессаджеро".

В операции принимала участие финансовая полиция, национальная полиция и подразделение прокуратуры по борьбе с мафией.

Задержания производились в Венеции, городе Казаль-ди-Принчипе, провинции Казерта и других частях Венето.

11 человек в рамках операции получили подписку о невыезде. В ходе задержаний полиция изъяла 10 млн евро. В операции принимали участие порядка 300 человек.

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Тэги: ИТАЛИЯ, ВЕНЕЦИЯ, МАФИЯ, ОПЕРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]