Сербия, Венгрия и Сан-Марино впервые примут участие в V-ом заседании КС по проекту ЮГК

Представители Сербии, Венгрии и Сан-Марино впервые примут участие в V-ом заседании Консультативного совета (КС) по проекту создания «Южного газового коридора» (ЮГК), которое состоится 20 февраля 2019 года в Баку, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве энергетики.

«В заседании КС в среду впервые будут представлены Сербия, Венгрия и Сан-Марино. Так, на заседании примут участие заместитель министра горного дела и энергетики Сербии Миржана Филипович, посол по особым поручениям по вопросам энергетической безопасности министерства иностранных дел и торговли Венгрии Пал Сагвари, полномочный министр - директор по экономическим вопросам департамента иностранных дел Сан-Марино Дарио Галасси», - сказали в министерстве.

Кроме этого, в заседании примут участие заместитель помощника госсекретаря США Сандра Оудкирк, посланник премьер-министра Великобритании по Азербайджану баронесса Эмма Николсон, министры энергетики Турции и Болгарии, генеральный секретарь министерства окружающей среды и энергетики Греции, министр окружающей среды и энергетики Хорватии, замминистра экономики и устойчивого развития Грузии, замминистра экономического развития Италии, замминистра инфраструктуры и энергетики Албании.

Кроме того, в заседании примут участие генеральный директор главного управления по энергетике министерства экономики Черногории Марко Редулович, замминистра по международной торговле и экономическим связям Боснии и Герцеговины Мато Франжичевич, госсекретарь министерства энергетики Румынии Лулиан Тудораке, советник президента Туркменистана Яхшигелди Какаев.

В заседании КС также ожидается участие представителей Всемирного банка, Европейского инвестиционного банка, Европейского банка реконструкции и развития, Международной финансовой корпорации, Азиатского банка развития, Многостороннего инвестиционного гарантийного агентства, консорциумов по строительству газопроводов TANAP, TAP, а также компаний Snam, Fluxys, LNG Croatia, Plinacro, ICGB AD и других.

Как сообщалось ранее, первое заседание КС по ЮГК состоялось в Баку 12 февраля 2015 года, второе – 29 февраля 2016 года в Баку, третье – 23 февраля 2017 года, четвертое – 15 февраля 2018 года.

Проект «Южного газового коридора» предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз.

Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.

Общая стоимость проекта ЮГК составляет в порядке $40 млрд.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в начале 2020 года в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции. Поставки в Турцию начались летом 2018 года.

Б.Рустамбеков