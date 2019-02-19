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Финансы 19.02.2019 12:39

Милли Меджлис продлил на год полное страхование банковских вкладов населения

Парламент Азербайджана во вторник на пленарном заседании принял изменения в закон «О полном страховании вкладов».

Согласно изменениям, практика полного страхования вкладов населения в Азербайджане продлена еще на один год – до 4 марта 2020 года.

По словам председателя парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Зияда Самедзаде, продление практики полного страхования вкладов является своеобразным механизмом поощрения для вкладчиков.

«Полное страхование вкладов может послужить росту депозитного портфеля банков, в частности, вкладов в национальной валюте, и повышению их ликвидности», - сказал З. Самедзаде.

Как сообщалось ранее, с 4 марта 2016 года система страхования распространяется на весь объем вклада населения (ранее застрахованными считались вклады до 30 тыс. манатов). Единственное условие – процент по вкладу не должен быть выше лимитов, установленных Азербайджанским фондом страхования вкладов (ADIF). В соответствии с этим, вклады населения в нацвалюте по ставке выше 15% годовых и в инвалюте выше 3% годовых не подпадают под страхование.

По условиям, срок действия полного страхования банковских вкладов населения составляет 3 года и истекает 4 марта 2019 года.

Банковские вклады населения в Азербайджане в 2018 году увеличились на 9,6% - до 8 млрд 269,7 млн манатов.

А. Мамедов, Р. Бабаев

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Тэги: ВКЛАДЫ, СТРАХОВАНИЕ, ПРОДЛЕНИЕ


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