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Дальнее зарубежье 19.02.2019 13:15

В римском аэропорте из-за пожара эвакуировали пассажиров - СМИ

В римском аэропорте Чампино во вторник утром произошел пожар, ожидавших вылета пассажиров и сотрудников аэропорта эвакуировали, сообщает в понедельник газета "Репубблика".

"Из-за задымления в подвальном помещении, находящемся под зоной "Шенген", в терминале аэропорта Чампино примерно в 8 утра (10 утра мск) была проведена эвакуация. Ренчь идет о мере предосторожности", - сообщили в компании-операторе римских аэропортов Aeropoti di Roma.

Сообщений о пострадавших не поступало. Эвакуация прошла без происшествий, отмечает газета. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и пожарные.

Работа аэропорта частично приостановлена, ожидаются задержки рейсов, сообщает газета.

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Тэги: ИТАЛИЯ, РИМ, АЭРОПОРТ, ПОЖАР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]