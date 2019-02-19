В римском аэропорте из-за пожара эвакуировали пассажиров - СМИ

В римском аэропорте Чампино во вторник утром произошел пожар, ожидавших вылета пассажиров и сотрудников аэропорта эвакуировали, сообщает в понедельник газета "Репубблика".

"Из-за задымления в подвальном помещении, находящемся под зоной "Шенген", в терминале аэропорта Чампино примерно в 8 утра (10 утра мск) была проведена эвакуация. Ренчь идет о мере предосторожности", - сообщили в компании-операторе римских аэропортов Aeropoti di Roma.

Сообщений о пострадавших не поступало. Эвакуация прошла без происшествий, отмечает газета. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и пожарные.

Работа аэропорта частично приостановлена, ожидаются задержки рейсов, сообщает газета.