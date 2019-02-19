Милли меджлис утвердил повышение минимальной пенсии в Азербайджане до 160 манатов

Милли меджлис (парламент) Азербайджана принял во вторник поправки в Закон «О трудовых пенсиях», предусматривающие увеличение минимальной пенсии с 116 до 160 манатов.

«Повышение минимальной пенсии с 116 манатов до 160 манатов затронет 233 тыс. пенсионеров. Этот шаг особенно положительно отразится на малообеспеченных слоях населения», - сказал председатель комитета по социальной политике Милли меджлиса Хады Раджабли на пленарном заседании, сообщает парламентский корреспондент «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, пенсии 9 тыс. пенсионеров увеличатся почти в 2 раза, еще у 26 тыс. человек – на 30%.

«Размер минимальной пенсии увеличивается на 38%. На эти цели до конца текущего года будет выделено 41 млн манатов, а в следующем году, дополнительно, еще 49 млн манатов», - отметил Х.Раджабли.

Как сообщалось, министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев сказал, что, в связи с увеличением размера минимальной пенсии в стране, у 9 тыс. человек пенсии увеличатся на 93% (на 75 манатов), у 26 тыс. – на 30% (на 37 манатов), у 74 тыс. – на 16% (на 27 манатов). Среди 233 тыс. пенсионеров, чьи пенсионные пособия будут увеличены, 140 тыс. – граждане, получающие пенсии по инвалидности.

Согласно принятым поправкам, в Азербайджане с 1 марта минимальная пенсия составит 160 манатов.

Р.Бабаев