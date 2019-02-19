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АПК 19.02.2019 13:14

Азербайджан в 2018г импортировал минеральных удобрений на $89 млн

Импорт минеральных удобрений в Азербайджан в 2018 году составил 286,7 тыс. тонн, что на 60% больше показателя за 2017 год, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате республики.

Общая стоимость импортированных в страну в 2018 году минеральных удобрений составила $89 млн 83 тыс. (рост в 1,6 раза).

Кроме того, в прошлом году Азербайджан импортировано 41,532 тыс. тонн цемента и цементного клинкера (рост на 36,2%) на сумму $9,799 млн (рост на 40,7%).

Импорт полиэтилена в Азербайджан за отчетный период составил 40,819 тыс. тонн (рост на 13,6%) на сумму $53 млн 324,8 тыс. (рост на 24,5%).

По данным статистики, за отчетный период в страну ввезено 272,4 тыс. тонн продукции сталепроката (спад на 11,4%) на $209 млн 637 тыс., брусков из черных металлов – 157,7 тыс. тонн (рост на 45,9%) на $92 млн 9,6 тыс., угольников из черных металлов – 37,102 тыс. тонн (рост на 7%) на $31 млн 525,2 тыс., труб из черных металлов – 219,1 тыс. тонн (рост в1,6 раза) на $462 млн 904,6 тыс.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УДОБРЕНИЯ, ИМПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]