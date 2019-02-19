Польша начала строить канал через Балтийскую косу

Власти Польши официально объявили о начале строительства канала через Вислинскую (Балтийскую) косу, сообщает Радио Польши.
"Началось строительство канала, который соединит Балтийское море с Вислинским (Калининградским) заливом. На первом этапе работ идет вырубка деревьев. Инвестором проекта сооружения канала является Управление мореходства в Гдыне, которое уже получило разрешение на реализацию проекта от главы Поморского воеводства", - говорится в сообщении.
Тендер на строительство канала был объявлен 31 декабря. По информации министерства морского хозяйства и речного судоходства Польши, окончание работ и сдача канала в эксплуатацию запланированы на 2022 год.
Согласно планам правительства Польши канал через Балтийскую косу является ключевой инвестицией, которая должна оживить экономику региона Вармия и Мазуры.
Одновременно проект связан с безопасностью государства. После его сооружения корабли смогут заходить в польский порт Эльблонг, минуя Россию.
Как сообщалось, Польша намерена построить судоходный канал на Висленской (Балтийской) косе в поселке Nowy Swiat. Сооружение должно быть длиной примерно 1 км, предполагаемая глубина - 5 метров. Это позволит судам длиной до 100 м, шириной 20 м и осадкой 4 м заходиться в порт Эльблонг. Стоимость проекта составляет около 880 млн злотых.
В настоящее время залив практически открыт только для кораблей под флагом Польши. Пройти в залив можно лишь через российский порт Балтийск (главная военно-морская база Балтфлота), что весьма проблематично из-за сложных и длительных процедур.
В Евросоюзе высказывались опасения, что канал будет негативно влиять на экологическую ситуацию в регионе.
Осенью 2018 года министерство природы РФ выразило серьезную обеспокоенность планами польских властей по строительству канала. Однако реакции на это не последовало.
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