Суд в Бишкеке начал рассмотрение дела двух экс-премьеров Киргизии по обвинению в коррупции

Свердловский районный суд Бишкека приступил к рассмотрению дела по обвинению в коррупции при модернизации бишкекской ТЭЦ бывших высокопоставленных киргизских чиновников, в числе которых два бывших премьер-министра Киргизии Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, сообщил журналистам во вторник адвокат С.Исакова Нурбек Токтакунов.
Рассмотрение дела началось с предварительных слушаний, которые прошли в закрытом режиме, отметил защитник.
"Суд успел рассмотреть только ходатайства об освобождении обвиняемых из-под стражи, но оставил без изменения меру пресечения, со ссылкой на тяжесть предъявленного обвинения и огромную сумму иска (бывшие чиновники обвиняются в нанесении ущерба в размере $111 млн - ИФ)", - сказал Н.Токтакунов.
По его словам, в ходе предварительных слушаний "стороны и суд обсудили вопрос открытости и гласности судебного процесса, адвокаты просили рассмотрение по существу дела проводить на выездном заседании суда в зале, который вместит и родственников обвиняемых и прессу, так как зал заседаний Свердловского райсуда с трудом вместил адвокатов".
Защитник С.Исакова также сообщил, что по решению сторон "суд по делу о коррупции при модернизации ТЭЦ будет собираться каждую среду с 10:00 до конца рабочего дня".
Уголовное дело по коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека было возбуждено в феврале 2018 года после серьезной аварии, в результате которой на несколько суток без теплообеспечения осталась значительная часть киргизской столицы. В рамках расследования был поднят вопрос об использовании китайского кредита в размере $386 млн, направленного на модернизацию теплоэлектроцентрали.
По подозрению в коррупции в июне 2018 года были задержаны высокопоставленные руководители энергоотрасли Киргизии, два бывших премьер-министра С.Исаков и Ж.Сатыбалдиев, а также бывший министр энергетики Осмонбек Артыкбаев. В раках данного дела С.Исакову предъявили обвинение в нанесении ущерба в размере $111 млн.
Дело было передано в суд на минувшей неделе. Обвинения по статьям "Коррупция" и "Злоупотребление должностным положением" предъявлены восьми бывшим чиновникам, в числе которых помимо двух бывших премьеров, экс-главы Минэнерго и Минфина, бывший руководитель Национального энергохолдинга.
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