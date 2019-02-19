Бельгийская прокуратура предвидит сложности с возвращающимися в страну боевиками ИГИЛ

Федеральная прокуратура Бельгии заявляет о готовности выполнять все необходимые процедуры в связи с возвращением в страну боевиков, воевавших на стороне ИГИЛ , но предвидит сложности, сообщило во вторник фламандское издание De Tijd.
"Некоторые из этих джихадистов были осуждены заочно, поэтому их нужно будет немедленно отправить в тюрьму, и они смогут подать апелляцию и вновь предстать перед судом", - приводит СМИ слова представителя прокуратуры.
Остальные, которые не были осуждены, должны быть переданы судебному следователю. Прокуратура потребует выдачи ордера на арест и проведения расследования.
Но по большинству таких боевиков будет необходимо собрать доказательства. В прокуратуре сомневаются в возможности послать следователей на места предполагаемого совершения преступлений.
С приближением полного разгрома ИГИЛ в странах ЕС обеспокоились относительно возврата домой боевиков европейского происхождения.
Министры иностранных дел Евросоюза касались в своих дискуссиях на заседании Совета ЕС 18 февраля вопроса о возвращении боевиков и членов их семей.
Глава бельгийского МИД Дидье Рейндерс, отвечая на вопросы журналистов после Совета ЕС, заявил: "В Бельгии мы по-прежнему придерживаемся решения возвращать детей моложе 10 лет в нашу страну, как только это будет возможно в зависимости от условий. А все другие случаи изучать конкретно по каждому досье".
Теперь, по его словам, хотелось бы добиться координации между затронутыми такой проблемой государствами ЕС и выработать наилучшее решение, потому что "не исключено, что страны региона хотят судить этих джихадистов на своей собственной территории за преступления, совершенные в регионе".
"Особенно я имею в виду Ирак", - добавил Д.Рейндерс.
Министры иностранных дел стран ЕС, отметил он, обсуждали, в какой степени можно сформировать общую позицию, или, по крайней мере, найти общие подходы, чтобы разбираться с боевиками, воевавшими в Ираке и Сирии.
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