Эстонский суд отменил высылку россиянина, неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности

Государственный суд Эстонии отменил решение департамента полиции и пограничной охраны (PPA) о высылке из страны гражданина РФ.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Госсуда, административная коллегия суда высшей инстанции аннулировала во вторник решение РРА выслать проживающего в Эстонии с 1983 года российского гражданина, который неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи и хранение наркотических средств, и запретить ему въезд в страну.

При этом Госсуд согласился с решением PPA признать недействительным долговременный вид на жительство мужчины. Теперь PPA предстоит решить, предоставлять ли ему срочный вид на жительство.

Госсуд отметил, что в соответствии с правом Евросоюза долговременно проживающий в Эстонии иностранец обладает повышенной защитой от высылки из страны и потому обвинительный приговор не сопровождается в автоматическом порядке обязанностью покинуть страну.

В то же время, если ему будет предоставлен срочный вид на жительство, статус мужчины изменится, и он может лишиться повышенной защиты от высылки. Аннулирование срочного вида на жительство и предписание покинуть страну может произойти, если он совершит новое преступление.