Вышедшей из лейбористской партии британский депутат надеется на быстрое формирование новой партии

Член британского парламента Чука Умунна, вышедший накануне из Лейбористской партии, заявил, что он надеется на создание в Великобритании новой партии до конца года, сообщает во вторник газета The Guardian.
"Я бы хотел, чтобы мы продвигались как можно скорее и, конечно, успели до конце года, но это мое личное мнение...Должна быть альтернатива", - заявил Ч.Умунна.
Ожидается, что в скором времени свои партии могут покинуть еще несколько членов британского парламента, в том числе - консерваторы, отмечает газета.
Как сообщалось, сразу семь британских депутатов в понедельник объявили, что выходят из Лейбористской партии, так как недовольны ее руководством.
Лусиана Бергер, одна из тех, кто решил покинуть партию, заявила, что Лейбористская партия стала "институционально антисемитской".
Еще один член парламента Крис Лесли заявил, что лидер лейбористов Джереми Корбин предает Европу, позволяя властям Великобритании провести Brexit, и не выступая за новый референдум.
Среди пожелавших покинуть Лейбористскую партию также Ч.Умунна, который с 2011 по 2015 годы был теневым министром по бизнесу и инновациям, Анджела Смит, Майк Гейпс (с 2005 по 2010 был председателем комитета по иностранным делам), Гэвин Шукер и Энн Коффи.
Л.Бергер подчеркнула, что все семеро депутатов останутся в парламенте и будут работать там как "независимая группа".
Сам Дж.Корбин заявил, что расстроен решением членов партии, а политика Лейбористской партии "вдохновила миллионы" на последних выборах.
Всего у лейбористов 256 мест в парламенте. Уход семи членов парламента стал крупнейшим расколом в Лейбористской партии с 1981 года, когда из партии вышли четверо политиков, создавших впоследствии Социал-демократическую партию.
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