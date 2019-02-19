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Финансы 19.02.2019 15:05

АИК отбирает страховщика сотрудников по ДМС

ОАО «Азербайджанская инвестиционная компания» (АИК) отбирает страховщика для добровольного медицинского страхования (ДМС) сотрудников компании, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в АИК.

«АИК посредством опроса котировок отбирает страховщика по ДМС сотрудников», - сообщили в компании.

Предложения от страховых компаний принимаются до 17:00 21 февраля.

Как ранее сообщалось, системой ДМС должны быть охвачены 40 сотрудников АИК.

АО «Азербайджанская инвестиционная компания» создана указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 30 марта 2006 года. Уставный капитал компании равен 160 млн манатов. Все акции компании принадлежат государству. Основная задача АО долгосрочное инвестирование средств в отдельные АО и другие коммерческие организации в ненефтяном секторе путем выкупа в них доли.

А.Мамедов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АИК, СОТРУДНИКИ, ДМС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]