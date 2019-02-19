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Регион 19.02.2019 17:20

Макрон заявил о поддержке суверенитета Грузии, готовности Франции участвовать в урегулировании в Закавказье

Франция поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии, готова содействовать мирному урегулированию ситуации с Абхазией и Южной Осетией, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на совместной пресс-конференции с президентом Грузии Саломе Зурабишвили в Париже во вторник.

"Я заверил президента Зурабишвили, что Франция твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в ее международно признанных границах. Мы берем политическую ответственность в отношении существующего положения с Абхазией и Южной Осетией и вместе с международным сообществом готовы мирно урегулировать эти конфликты. Хочу заверить, что Франция будет рядом с Грузией, как была в 2008 году", - сказал Э.Макрон.

Он сообщил, что обсудил с президентом Грузии вопросы, касающиеся положения в Закавказье и регионе Черного моря.

"Наши взгляды по этим вопросам совпадают, и Франция желает стать активным участником сотрудничества в регионе Черного моря", - сказал Э.Макрон.

Он сообщил, что в рамках визита президента Грузии во Францию подписан меморандум о развитии двустороннего сотрудничества.

"В этом диалоге главной темой будет образование и культура, но будем обсуждать и другие темы наших отношений, в том числе и в сфере обороны", - сказал Э.Макрон.

Он поблагодарил президента С.Зурабишвили за приглашение посетить Грузию и заявил, что обязательно им воспользуется.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ФРАНЦИЯ, МАКРОН, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]