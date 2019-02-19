Макрон заявил о поддержке суверенитета Грузии, готовности Франции участвовать в урегулировании в Закавказье

Франция поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии, готова содействовать мирному урегулированию ситуации с Абхазией и Южной Осетией, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на совместной пресс-конференции с президентом Грузии Саломе Зурабишвили в Париже во вторник.
"Я заверил президента Зурабишвили, что Франция твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в ее международно признанных границах. Мы берем политическую ответственность в отношении существующего положения с Абхазией и Южной Осетией и вместе с международным сообществом готовы мирно урегулировать эти конфликты. Хочу заверить, что Франция будет рядом с Грузией, как была в 2008 году", - сказал Э.Макрон.
Он сообщил, что обсудил с президентом Грузии вопросы, касающиеся положения в Закавказье и регионе Черного моря.
"Наши взгляды по этим вопросам совпадают, и Франция желает стать активным участником сотрудничества в регионе Черного моря", - сказал Э.Макрон.
Он сообщил, что в рамках визита президента Грузии во Францию подписан меморандум о развитии двустороннего сотрудничества.
"В этом диалоге главной темой будет образование и культура, но будем обсуждать и другие темы наших отношений, в том числе и в сфере обороны", - сказал Э.Макрон.
Он поблагодарил президента С.Зурабишвили за приглашение посетить Грузию и заявил, что обязательно им воспользуется.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»