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Дальнее зарубежье 19.02.2019 17:44

В Каракасе ожидают в ближайшие дни предложения о помощи от ряда стран

Власти Венесуэлы ожидают, что в ближайшие дни получат от ряда стран предложения о помощи по выходу из гуманитарного кризиса, сообщают во вторник латиноамериканские СМИ.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро пояснил, что поступление таких предложений в скором времени "вполне возможно". Он подчеркнул, что подобная помощь может оказываться через ООН.

Ранее венесуэльский президент объявил, что ожидает в среду прибытия в международный аэропорт Каракаса 300 тонн гумпомощи из РФ. По его словам, власти Венесуэлы заплатили за эту поставку.

"В среду в аэропорту Майкетия легально доставят 300 тонн гуманитарной помощи из России", - приводит слова Н.Мадуро агентство ЭФЭ. Президент подчеркнул, что речь идет, в частности, о медикаментах.

Вместе с тем, он раскритиковал действия США и их союзников, которые собираются доставить гумпомощь в Венесуэлу и поручить ее распределение лидеру оппозиции Хуану Гуайдо. Эти грузы Х.Мадуро назвал "просроченными и протухшими".

Тема гуманитарной помощи становится все более актуальной в Венесуэле. Х.Гуайдо, провозгласивший себя в январе временным президентом страны, объявил, что 23 февраля будет добиваться ввоза на венесуэльскую территорию американской гуманитарной помощи. Н.Мадуро предупредил, что не допустит этого.

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, ГУМПОМОЩЬ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]