В Каракасе ожидают в ближайшие дни предложения о помощи от ряда стран

Власти Венесуэлы ожидают, что в ближайшие дни получат от ряда стран предложения о помощи по выходу из гуманитарного кризиса, сообщают во вторник латиноамериканские СМИ.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро пояснил, что поступление таких предложений в скором времени "вполне возможно". Он подчеркнул, что подобная помощь может оказываться через ООН.

Ранее венесуэльский президент объявил, что ожидает в среду прибытия в международный аэропорт Каракаса 300 тонн гумпомощи из РФ. По его словам, власти Венесуэлы заплатили за эту поставку.

"В среду в аэропорту Майкетия легально доставят 300 тонн гуманитарной помощи из России", - приводит слова Н.Мадуро агентство ЭФЭ. Президент подчеркнул, что речь идет, в частности, о медикаментах.

Вместе с тем, он раскритиковал действия США и их союзников, которые собираются доставить гумпомощь в Венесуэлу и поручить ее распределение лидеру оппозиции Хуану Гуайдо. Эти грузы Х.Мадуро назвал "просроченными и протухшими".

Тема гуманитарной помощи становится все более актуальной в Венесуэле. Х.Гуайдо, провозгласивший себя в январе временным президентом страны, объявил, что 23 февраля будет добиваться ввоза на венесуэльскую территорию американской гуманитарной помощи. Н.Мадуро предупредил, что не допустит этого.