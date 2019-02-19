Предполагаемого организатора контрабанды кокаина из Аргентины повторно проверяют на вменяемость

Предполагаемый организатор контрабанды кокаина из Аргентины в Россию Андрей Ковальчук госпитализирован для проведения психиатрической экспертизы, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Ковальчуку ранее была проведена амбулаторная экспертиза, по результатам которой он признан вменяемым. Однако следствие пришло к выводу о необходимости проведения стационарной психиатрической экспертизы, в связи с чем Ковальчук был госпитализирован в Центр психиатрии им.Сербского", - сказал собеседник агентства во вторник.

Он отметил, что в настоящее время результаты экспертизы еще не готовы.

Адвокат А.Ковальчука Владимир Жеребенков воздержался от комментариев, сославшись на подписку о неразглашении.

Официальными комментариями представителей следствия "Интерфакс" также пока не располагает.

По данным ЦОС ФСБ, в декабре 2017 года в результате проведения международной операции в Москве с поличным при получении партии наркотика, обнаруженной в посольстве РФ в Буэнос-Айресе и полностью замененной на муляжи, были задержаны трое граждан России. Им предъявлено обвинение в покушении на контрабанду наркотических средств и попытке незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических средств в особо крупном размере. В общей сложности из незаконного оборота изъято более 362 кг кокаина.

В конце февраля 2018 года стало известно, что по обвинению в указанных преступлениях арестованы Али Абянов, Владимир Калмыков, а также Иштимир Худжамов. Никто из них свою вину не признает.

Предполагаемый организатор контрабанды, бизнесмен А.Ковальчук был объявлен в международный розыск. В марте его задержали в Берлине, а в конце июля по запросу Генпрокуратуры РФ экстрадирован в Москву и помещен в СИЗО "Матросская тишина".

По словам адвоката Владимира Жеребенкова, его подзащитный считает себя жертвой провокации, организованной аргентинской полицией при участии американских спецслужб с целью дискредитировать российскую дипмиссию, и настаивает на том, что в чемоданах, обнаруженных в школе посольства РФ в Аргентине, находились кофе, алкоголь, подарки и личные вещи.