Белорусские СМИ сообщают о задержании руководства крупнейшего логистического оператора республики

Крупнейший в Белоруссии логистический оператор, госкомпания "Белтаможсервис" опровергает информацию о приостановке оформления товаров.
"На информационных ресурсах сети Интернет появилась информация о приостановлении оформления товаров на терминалах РУП "Белтаможсервис". Данная информация не соответствует действительности. Предприятие работает в штатном режиме", - сказано в сообщении на сайте компании.
Между тем ряд белорусских СМИ сообщили о задержании правоохранительными органами руководства компании "Белтаможсервис". В самой компании, Государственном таможенном комитете и силовых структурах не комментируют данные сведения.
РУП "Белтаможсервис" учреждено Государственным таможенным комитетом в 1999 году и является крупнейшим логистическим оператором в Белоруссии. Компания работает через 30 офисов и 250 точек обслуживания на всей территории республики.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»