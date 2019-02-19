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Дальнее зарубежье 19.02.2019 18:16

Белорусские СМИ сообщают о задержании руководства крупнейшего логистического оператора республики

Крупнейший в Белоруссии логистический оператор, госкомпания "Белтаможсервис" опровергает информацию о приостановке оформления товаров.

"На информационных ресурсах сети Интернет появилась информация о приостановлении оформления товаров на терминалах РУП "Белтаможсервис". Данная информация не соответствует действительности. Предприятие работает в штатном режиме", - сказано в сообщении на сайте компании.

Между тем ряд белорусских СМИ сообщили о задержании правоохранительными органами руководства компании "Белтаможсервис". В самой компании, Государственном таможенном комитете и силовых структурах не комментируют данные сведения.

РУП "Белтаможсервис" учреждено Государственным таможенным комитетом в 1999 году и является крупнейшим логистическим оператором в Белоруссии. Компания работает через 30 офисов и 250 точек обслуживания на всей территории республики.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЛОГИСТИКА, ОПЕРАТОР, ЗАДЕРЖАНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]