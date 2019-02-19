Импорт фармацевтической продукции в Азербайджан в январе увеличился на 13%

Импорт фармацевтической продукции в Азербайджан в январе 2019 года составил на сумму $18 млн 465,35 тыс., сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном таможенном комитете (ГТК).

«В январе 2019 года в Азербайджан было импортировано 955,27 тонн фармацевтической продукции на $18 млн 465,35 тыс.», - отметили в ГТК.

В январе 2018 года импорт в Азербайджан фармацевтической продукции составил 844,89 тонн на $13 млн 61,12 тыс.

Таким образом, импорт данной продукции в Азербайджан за январь 2019 года увеличился в количественном выражении на 13,1%, в стоимостном – на 41,4%.

Как сообщалось, в 2018 году в Азербайджан было импортировано 16 тыс. 933,78 тонн фармацевтической продукции на $290 млн 184,22 тыс.

Н.Аббасова