Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9202 RUR   0.0257 GBR   2.1929 TRY   0.3202

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.03 0.44 Brent 66.50 0.25

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 21 Фев 22 Фев

Бизнес и законодательство 19.02.2019 15:48

Импорт фармацевтической продукции в Азербайджан в январе увеличился на 13%

Импорт фармацевтической продукции в Азербайджан в январе 2019 года составил на сумму $18 млн 465,35 тыс., сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном таможенном комитете (ГТК).

«В январе 2019 года в Азербайджан было импортировано 955,27 тонн фармацевтической продукции на $18 млн 465,35 тыс.», - отметили в ГТК.

В январе 2018 года импорт в Азербайджан фармацевтической продукции составил 844,89 тонн на $13 млн 61,12 тыс.

Таким образом, импорт данной продукции в Азербайджан за январь 2019 года увеличился в количественном выражении на 13,1%, в стоимостном – на 41,4%.

Как сообщалось, в 2018 году в Азербайджан было импортировано 16 тыс. 933,78 тонн фармацевтической продукции на $290 млн 184,22 тыс.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФАРМАЦЕВТИКА, ИМПОРТ


Похожие новости


Азербайджан в 2018г импортировал фармацевтической продукции на $300 млн Азербайджан в январе-ноябре увеличил импорт фармацевтической продукции на 8% Азербайджан в январе-сентябре увеличил импорт фармацевтической продукции на 55,5% Азербайджан в январе-августе увеличил импорт фармацевтической продукции на 32% Азербайджан в январе-июле увеличил импорт фармацевтической продукции на 36% Азербайджан в январе-мае увеличил импорт фармацевтической продукции на 33%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]