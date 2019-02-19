Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9202 RUR   0.0257 GBR   2.1929 TRY   0.3202

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.03 0.44 Brent 66.50 0.25

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 21 Фев 22 Фев

СНГ 19.02.2019 18:48

Порошенко подписал закон, закрепляющий в Конституции курс Украины в ЕС и НАТО

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об изменениях в Конституцию о стратегическом курсе страны на членство в ЕС и НАТО.

П.Порошенко поставил подпись под законом на трибуне Верховной Рады во вторник на внеочередном заседании парламента.

Перед подписанием президент пригласил присоединиться к нему у трибуны спикера парламента Андрея Парубия и премьер-министра Владимира Гройсмана для подтверждения единства различных ветвей украинской власти. После этого П.Порошенко подписал закон.

Верховная Рада 7 февраля утвердила в целом изменения в Конституцию, касающиеся курса на членство Украины в ЕС и НАТО.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, КОНСТИТУЦИЯ, ЕС, НАТО


Похожие новости


Порошенко обещает осенью предложить поправки к Конституции о членстве Украины в ЕС и НАТО Порошенко хочет закрепить в Конституции стремление Украины в НАТО Порошенко считает, что парламентско-президентская форма правления оправдывает себя на Украине Украинская Рада вскоре приступит к внесению изменений в Конституцию в части правосудия - спикер Гройсман Могерини: принятие изменений в Конституцию Украины не должно сопровождаться насилием Порошенко представит законопроект об изменениях в Конституцию Украины на заседании парламента 31 августа

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]