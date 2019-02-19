Порошенко подписал закон, закрепляющий в Конституции курс Украины в ЕС и НАТО

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об изменениях в Конституцию о стратегическом курсе страны на членство в ЕС и НАТО.

П.Порошенко поставил подпись под законом на трибуне Верховной Рады во вторник на внеочередном заседании парламента.

Перед подписанием президент пригласил присоединиться к нему у трибуны спикера парламента Андрея Парубия и премьер-министра Владимира Гройсмана для подтверждения единства различных ветвей украинской власти. После этого П.Порошенко подписал закон.

Верховная Рада 7 февраля утвердила в целом изменения в Конституцию, касающиеся курса на членство Украины в ЕС и НАТО.