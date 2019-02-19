ЕИБ выделил Грузии кредит на 250 млн евро для строительства участков автомагистрали Восток-Запад

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выделил Грузии кредит в размере 250 млн евро для финансирования строительства и реконструкции двух участков скоростной автомагистрали "Восток-Запад", связывающих республику с Азербайджаном и Арменией.

Соответствующий договор подписали во вторник министр финансов Грузии Иванэ Мачавариани и вице-президент ЕИБ Вазил Худак. На брифинге перед подписанием документа премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе сообщил, что выделяемые ЕИБ средства пойдут на строительство и реконструкцию дорог Рустави - Красный мост (граница с Азербайджаном) и Рустави-Садахло (граница с Арменией). "Это очень важная финансовая поддержка для развития жизненно важной для нашей страны транспортной инфраструктуры, усиления ее транзитной функции", - подчеркнул он.

Как уточнил на брифинге посол ЕС в Грузии Карл Харцель, выделенные ЕИБ новые финансовые ресурсы позволят реконструировать 100 км автомагистрали "Восток-Запад". При этом он сообщил, что Евросоюз выделит Грузии дополнительно 6,1 млн евро в виде гранта.

Как сообщили "Интерфаксу" в Минфине, кредит ЕИБ является льготным и выделяется на 30 лет.

ЕИБ осуществляет деятельность в Грузии с 2007 года. За это время банк выделил республике около 1,33 млрд евро на финансирование различных проектов, в том числе для расширения и модернизации автомагистрали "Восток-Запад", проходящей через территорию страны от границы с Азербайджаном до Черного моря.