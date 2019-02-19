Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9202 RUR   0.0257 GBR   2.1929 TRY   0.3202

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.03 0.44 Brent 66.50 0.25

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 21 Фев 22 Фев

Финансы 19.02.2019 16:02

ЕИБ выделил Грузии кредит на 250 млн евро для строительства участков автомагистрали Восток-Запад

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выделил Грузии кредит в размере 250 млн евро для финансирования строительства и реконструкции двух участков скоростной автомагистрали "Восток-Запад", связывающих республику с Азербайджаном и Арменией.

Соответствующий договор подписали во вторник министр финансов Грузии Иванэ Мачавариани и вице-президент ЕИБ Вазил Худак. На брифинге перед подписанием документа премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе сообщил, что выделяемые ЕИБ средства пойдут на строительство и реконструкцию дорог Рустави - Красный мост (граница с Азербайджаном) и Рустави-Садахло (граница с Арменией). "Это очень важная финансовая поддержка для развития жизненно важной для нашей страны транспортной инфраструктуры, усиления ее транзитной функции", - подчеркнул он.

Как уточнил на брифинге посол ЕС в Грузии Карл Харцель, выделенные ЕИБ новые финансовые ресурсы позволят реконструировать 100 км автомагистрали "Восток-Запад". При этом он сообщил, что Евросоюз выделит Грузии дополнительно 6,1 млн евро в виде гранта.

Как сообщили "Интерфаксу" в Минфине, кредит ЕИБ является льготным и выделяется на 30 лет.

ЕИБ осуществляет деятельность в Грузии с 2007 года. За это время банк выделил республике около 1,33 млрд евро на финансирование различных проектов, в том числе для расширения и модернизации автомагистрали "Восток-Запад", проходящей через территорию страны от границы с Азербайджаном до Черного моря.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, ЕИБ, КРЕДИТ, АВТОДОРОГА


Похожие новости


ЕИБ может выделить Грузии до 100 млн евро на модернизацию общественного транспорта

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]