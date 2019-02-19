Президент Афганистана освободил от должности спецпредставителя по сотрудничеству с СНГ, ведомство упразднено

Президент Афганистана Ашраф Гани своим указом освободил от занимаемой должности афганского спецпредставителя по сотрудничеству со странами СНГ Мохаммад Шакира Каргара, сообщают во вторник афганские СМИ.
Тем же указом А.Гани упразднил офис спецпредставителя президента Афганистана по сотрудничеству с СНГ, говорится в сообщении со ссылкой на канцелярию президента страны.
Причины такого решения президента Афганистана не комментируются.
Должность специального представителя президента Афганистана по сотрудничеству со странами СНГ была учреждена А.Гани после формирования в стране правительства национального единства в 2015 году.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»