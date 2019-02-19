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Дальнее зарубежье 19.02.2019 19:04

Президент Афганистана освободил от должности спецпредставителя по сотрудничеству с СНГ, ведомство упразднено

Президент Афганистана Ашраф Гани своим указом освободил от занимаемой должности афганского спецпредставителя по сотрудничеству со странами СНГ Мохаммад Шакира Каргара, сообщают во вторник афганские СМИ.

Тем же указом А.Гани упразднил офис спецпредставителя президента Афганистана по сотрудничеству с СНГ, говорится в сообщении со ссылкой на канцелярию президента страны.

Причины такого решения президента Афганистана не комментируются.

Должность специального представителя президента Афганистана по сотрудничеству со странами СНГ была учреждена А.Гани после формирования в стране правительства национального единства в 2015 году.

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Тэги: АФГАНИСТАН, СНГ, СПЕЦПРЕДСТАВИТЕЛЬ, УПРАЗДНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]