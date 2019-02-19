Путин и Нетаньяху проведут переговоры 21 февраля - Кремль

21 февраля состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху, который посетит Россию с рабочим визитом, сообщает пресс-служба Кремля.

"Планируется обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также обменяться мнениями по текущей ситуации на Ближнем Востоке, включая проблематику палестино-израильского урегулирования и обстановку в Сирии", - говорится в сообщении.