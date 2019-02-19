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АПК 19.02.2019 16:24

Россельхознадзор Дагестана вернул в Азербайджан 20 тонн табака

Специалисты Управления Россельхознадзора по Республике Дагестан не пустили на территорию РФ около 20 тонн табака из Азербайджана.

«В ходе карантинного фитосанитарного контроля на дагестанском участке государственной границы РФ - в пункте пропуска «Яраг-Казмаляр» - специалистами надзорного ведомства досмотрен большегруз, транспортирующий из Азербайджана около 20 тонн табака, а также отобраны пробы перевозимой растениеводческой продукции и сметок из грузового отсека автомобиля. Лабораторные исследования, выявили в образцах сметок карантинного вредного объекта - повилику полевую» - отмечается в сообщении управления.

В сообщении также отмечается, что за нарушение федерального закона «О карантине растений» владельцы товарных партий привлечены к административной ответственности по ст. 10.2 КоАП РФ «Нарушение правил ввоза и вывоза подкарантинной продукции».

В отношении продукции принято решение о возврате в Азербайджан.

Повилика является паразитическим растением, все виды которого отнесены к карантинным сорнякам. Ее распространение чревато колоссальными экономическими потерями. Пораженные повиликой растения сначала отстают в росте, затем желтеют и погибают. Кроме того, повилика является переносчиком многих растительных вирусов. Страдают от нее и животные, которые при поедании зараженного сена могут быть отравлены.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ДАГЕСТАН, ТАБАК, ВОЗВРАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]