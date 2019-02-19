Россельхознадзор Дагестана вернул в Азербайджан 20 тонн табака

Специалисты Управления Россельхознадзора по Республике Дагестан не пустили на территорию РФ около 20 тонн табака из Азербайджана.
«В ходе карантинного фитосанитарного контроля на дагестанском участке государственной границы РФ - в пункте пропуска «Яраг-Казмаляр» - специалистами надзорного ведомства досмотрен большегруз, транспортирующий из Азербайджана около 20 тонн табака, а также отобраны пробы перевозимой растениеводческой продукции и сметок из грузового отсека автомобиля. Лабораторные исследования, выявили в образцах сметок карантинного вредного объекта - повилику полевую» - отмечается в сообщении управления.
В сообщении также отмечается, что за нарушение федерального закона «О карантине растений» владельцы товарных партий привлечены к административной ответственности по ст. 10.2 КоАП РФ «Нарушение правил ввоза и вывоза подкарантинной продукции».
В отношении продукции принято решение о возврате в Азербайджан.
Повилика является паразитическим растением, все виды которого отнесены к карантинным сорнякам. Ее распространение чревато колоссальными экономическими потерями. Пораженные повиликой растения сначала отстают в росте, затем желтеют и погибают. Кроме того, повилика является переносчиком многих растительных вирусов. Страдают от нее и животные, которые при поедании зараженного сена могут быть отравлены.
Б.Рустамбеков
Предполагаемого организатора контрабанды кокаина из Аргентины повторно проверяют на вменяемость
Президент Алиев назначил экс-посла в Чехии председателем правления Центра анализа международных отношений Азербайджана
Халафов остался уполномоченным от Азербайджана в рабгруппе по Каспию
Скончался кутюрье Карл Лагерфельд
В Азербайджане упрощается процедура сдачи в эксплуатацию ряда многоэтажек
Милли меджлис утвердил повышение минимальной пенсии в Азербайджане до 160 манатов
ЖКХ Гянджи направит более 3,5 млн манатов на благоустройство города
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на реконструкцию городских дорог и благоустройство Сумгайыта
ГААД получит 3,3 млн манатов на продолжение строительства автодороги на западе Азербайджана
Ким Чен Ын может прибыть во Вьетнам на встречу с Трампом на поезде - СМИ
Ереван при ВТС с Москвой пользуется привилегией прямого промышленного сотрудничества - "Ростех"
Бывший северокорейский дипломат уверен, что Ким Чен Ын не откажется от ядерного оружия
Пашинян может в чем-то рискнуть в вопросе Карабаха, но вряд ли пойдет ва-банк
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
В Баку на фестивале «Мозаика языковых культур» была представлена выставка «Salam Tatarstan»
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по приобретению канцелярских товаров
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»