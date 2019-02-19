В столице Эстонии установят памятник к 100-летию Георга Отса

В Таллине перед театром "Эстония" появится памятник народному артисту СССР Георгу Отсу (Georg Ots).

"Созванная для создания памятника Георгу Отсу временная комиссия на вчерашнем заседании приняла решение, в соответствии с которым памятник появится рядом с театром "Эстония", у колоннады, прилегающей к бульвару Эстония", - сообщили во вторник в пресс-службе городской управы.

Председатель комиссии вице-мэр Вадим Белобровцев отметил, что комиссия приняла решение единодушно. "Принимая во внимание заслуги Георга Отса как перед Эстонской Республикой, так и перед Таллинном, а также, чтобы увековечить память о нем, памятник будет установлен в достойном месте", - сказал чиновник.

Задача выбора подходящего места для установки памятника была поставлена перед комиссией Таллиннским горсобранием.

Памятник Георгу Отсу будет установлен в честь столетия со дня его рождения, которое будет отмечаться 21 марта 2020 года. Создание памятника финансирует Таллинн.

Георг Отс родился 21 марта 1920 года в Петрограде. После окончания Таллиннского французского лицея в 1938 году продолжил обучение в Тондиском военном училище, некоторое время служил в ВМС Эстонии, учился на строительном факультете Таллиннского политехнического института. В 1944 году начал обучение в Таллиннской консерватории.

Первое выступление Г.Отса в качестве оперного солиста состоялось в 1944 году, вскоре он стал одним из самых высоко ценимых солистов оперы "Эстония".

Певец работал в разных жанрах с большим успехом. Кроме баритоновых оперных арий, с блеском исполнял опереточные партии. Особую популярность ему принесла роль в фильме "Мистер Икс" (СССР, 1958) - экранизации оперетты Имре Кальмана "Принцесса цирка".

Г.Отс - народный артист СССР (1960), лауреат двух Сталинских премий (1950, 1952) и Государственной премии СССР (1968).

Г.Отс скончался 5 сентября 1975 года в Таллине из-за опухоли мозга.