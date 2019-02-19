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АПК 19.02.2019 16:40

Азербайджан в январе увеличил производство продукции АПК на 2,4%

Объем сельскохозяйственного производства в Азербайджане в январе 2019 года составил 313,1 млн манатов, что на 2,4% выше показателя аналогичного периода 2018 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

За отчетный период объем производства продукции в животноводстве составил 301,6 млн манатов, растениеводства – 11,5 млн манатов. При этом рост производства продукции животноводства составил 1,2%, растениеводства – 43,6%.

В январе в республике было произведено 40,7 тыс. тонн мяса (рост на 3,4%), 152,5 тыс. тонн молока (рост на 0,9%), 144,2 млн яиц (спад на 14,5%).

По данным Госкомстата, в Азербайджане для урожая 2019 года засеяно 668,5 тыс. гектаров пшеницы, 331,2 тыс. гектаров ячменя и 0,2 тыс. гектаров ржи.

В январе 2019 года с тепличных хозяйств собрано 15,6 тыс. тонн овощей.

Объем сельскохозяйственного производства в Азербайджане в 2018 году увеличился на 4,6%.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АПК, ПРОИЗВОДСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]