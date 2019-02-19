Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9202 RUR   0.0257 GBR   2.1929 TRY   0.3202

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.03 0.44 Brent 66.50 0.25

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 21 Фев 22 Фев

Регион 19.02.2019 16:54

Кочаряну и другим фигурантам "дела 1 марта" дали лишь 50 дней на ознакомление с 76 томами его материалов

Специальная следственная служба Армении предоставила фигурантам уголовного дела о разгоне митинга оппозиции 1 марта 2008 года 50 дней для ознакомления с материалами дела.

Как сообщили журналистам в Специальной следственной службе, решением следователя сторонам защиты предоставлено не 76 дней, о чем они ранее ходатайствовали, а 50 календарных дней для ознакомления с материалами из 76 томов.

Кроме того, Специальная следственная служба отказала защите бывшего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова в просьбе о переводе материалов дела с армянского на русский. Ранее адвокат Ю.Хачатурова пояснил, что его подзащитный родился и вырос в Грузии, получил образование в СССР, и в недостаточной мере владеет армянским для ознакомления с материалами дела.

Уголовное дело касается событий 2008 года, когда экс-президент Армении Роберт Кочарян покидал президентский пост и готовился передать полномочия победившему на выборах Сержу Саргсяну. Несогласные с результатами голосования сторонники кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна организовали акции протеста. 1 марта 2008 года власти Армении разогнали участников многотысячной акции. В ходе беспорядков погибли 10 человек, более 250 получили ранения.

15 февраля Специальная следственная служба заявила, что завершено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в связи с мартовскими событиями 2008 года, против экс-президента Армении Роберта Кочаряна, экс-министра обороны Сейрана Оганяна, бывшего замминистра обороны Ю.Хачатурова и бывшего руководителя аппарата президента Армена Геворкяна.

По сообщению следственной службы, Р.Кочарян обвиняется в свержении конституционного строя (300.1 УК Армении) и получении взятки в особо крупном размере (ст.311 УК Армении).

С.Оганян и Ю.Хачатуров обвиняются в свержении конституционного строя, А.Геворкян - в пособничестве свержению конституционного строя, получении взятки в особо крупном размере и легализации незаконного имущества (ст.190 УК Армении).

Нынешний премьер Армении Никол Пашинян в 2008 году был членом предвыборного штаба кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна. После массовых беспорядков 1 марта 2008 года он был объявлен в розыск, сдался властям в 2009 году. В январе 2010 года был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года вышел на свободу по амнистии.

После избрания в мае 2018 года главой правительства Н.Пашинян заявил о неизбежности раскрытия "дела 1 марта".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, ДЕЛО, ОЗНАКОМЛЕНИЕ, СРОКИ


Похожие новости


Армения обвиняет "дочку" Газпрома в недоплате налогов, возбуждено уголовное дело Экс-президент Армении Кочарян стал фигурантом дела о финансовых махинациях Следственный комитет Армении возбудил дело против экс-премьера Абраамяна по подозрению в превышении полномочий Экс-президент Армении Кочарян назвал возбужденное против него дело вендеттой Возбуждено уголовное дело по факту гибели азербайджанской девушки в результате армянского артобстрела Возбуждены уголовные дела по фактам убийства двух и ранению десяти человек в результате армянского обстрела

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]