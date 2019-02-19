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Дальнее зарубежье 19.02.2019 19:55

Берни Сандерс объявил о намерении снова бороться за пост президента США

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс во вторник объявил о намерении вновь баллотироваться на пост президента США на выборах, которые запланированы в 2020 году.

"Мы начали политическую революцию в кампании 2016 года, и сейчас настало время двигаться вперед", - объявил он в эфире радиостанции Vermont Public Radio.

Б.Сандерс, являющийся независимым сенатором, будет бороться за должность главы государства от Демократической партии США.

Он отметил, что в ходе предвыборной кампании будет выступать против идей и инициатив нынешнего главы государства Дональда Трампа. Сенатор заявил, что, по его мнению, "нынешний обитатель Белого дома позорит страну".

"Я думаю, он патологический лжец. Я также думаю, что он расист, сексист, гомофоб, ксенофоб, который набирает дешевые политические очки, издеваясь над меньшинствами, чаще всего, над мигрантами без документов", - заявил он.

Б.Сандерс баллотировался на пост президента США от Демократической партии в 2016 году, но проиграл Хиллари Клинтон в ходе праймериз. Теперь он заявляет, что его новая президентская кампания будет совершенно иной, нежели в 2016 году.

Б.Сандерсу 77 лет. Сенатор отметил, что у него прекрасное здоровье, и он полон энергии и жизненных сил.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, КАНДИДАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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