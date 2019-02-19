Берни Сандерс объявил о намерении снова бороться за пост президента США

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс во вторник объявил о намерении вновь баллотироваться на пост президента США на выборах, которые запланированы в 2020 году.
"Мы начали политическую революцию в кампании 2016 года, и сейчас настало время двигаться вперед", - объявил он в эфире радиостанции Vermont Public Radio.
Б.Сандерс, являющийся независимым сенатором, будет бороться за должность главы государства от Демократической партии США.
Он отметил, что в ходе предвыборной кампании будет выступать против идей и инициатив нынешнего главы государства Дональда Трампа. Сенатор заявил, что, по его мнению, "нынешний обитатель Белого дома позорит страну".
"Я думаю, он патологический лжец. Я также думаю, что он расист, сексист, гомофоб, ксенофоб, который набирает дешевые политические очки, издеваясь над меньшинствами, чаще всего, над мигрантами без документов", - заявил он.
Б.Сандерс баллотировался на пост президента США от Демократической партии в 2016 году, но проиграл Хиллари Клинтон в ходе праймериз. Теперь он заявляет, что его новая президентская кампания будет совершенно иной, нежели в 2016 году.
Б.Сандерсу 77 лет. Сенатор отметил, что у него прекрасное здоровье, и он полон энергии и жизненных сил.
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