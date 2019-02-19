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19.02.2019 17:04

ЖКХ Гянджи направит более 3,5 млн манатов на благоустройство города

ПО «Жилищно-коммунальное хозяйство города Гянджа» направит более 3,5 млн манатов на благоустройство города.

Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, с ОАО «Gence Kоrpu Tikinti-2» подписано два контракта на общую сумму 3 млн 508,2 тыс. манатов.

Первый контракт предусматривает капитальный ремонт улиц, проспектов и дорого Гянджи. Сумма контракта - 2 млн 516,7 тыс. манатов.

Второй контракт предусматривает проведение работ по благоустройству и созиданию. Стоимость контракта - 991,5 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГЯНДЖА, БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОНТРАКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]