ЖКХ Гянджи направит более 3,5 млн манатов на благоустройство города

ПО «Жилищно-коммунальное хозяйство города Гянджа» направит более 3,5 млн манатов на благоустройство города.

Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, с ОАО «Gence Kоrpu Tikinti-2» подписано два контракта на общую сумму 3 млн 508,2 тыс. манатов.

Первый контракт предусматривает капитальный ремонт улиц, проспектов и дорого Гянджи. Сумма контракта - 2 млн 516,7 тыс. манатов.

Второй контракт предусматривает проведение работ по благоустройству и созиданию. Стоимость контракта - 991,5 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков