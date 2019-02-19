ЖКХ Гянджи направит более 3,5 млн манатов на благоустройство города

ПО «Жилищно-коммунальное хозяйство города Гянджа» направит более 3,5 млн манатов на благоустройство города.
Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, с ОАО «Gence Kоrpu Tikinti-2» подписано два контракта на общую сумму 3 млн 508,2 тыс. манатов.
Первый контракт предусматривает капитальный ремонт улиц, проспектов и дорого Гянджи. Сумма контракта - 2 млн 516,7 тыс. манатов.
Второй контракт предусматривает проведение работ по благоустройству и созиданию. Стоимость контракта - 991,5 тыс. манатов.
Б.Рустамбеков
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»