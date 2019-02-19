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СНГ 19.02.2019 17:07

Любые новые санкции вызовут в РФ новые шоки - Кудрин

Председатель Счетной палаты (СП) РФ Алексей Кудрин не считает, что у российской экономики выработался иммунитет к санкциям.

"Я неоднократно говорил, что Россия все-таки теряет от санкций, и она продолжает терять. К сожалению, в прошлом году санкции на компании холдинга Дерипаски и Вексельберга существенное влияние оказали не только на рынок, но и на настроение, прежде всего, инвесторов. В этом смысле это влияние есть, оно, скажем, не такое острое, не такое жесткое и шоковое, но оно существует", - заявил он журналистам.

"Мы не можем сегодня говорить, что мы обнулили это влияние, нет, оно не нулевое, оно отрицательное", - добавил А.Кудрин.

По его словам, "мы не добираем и инвестиций, и экономический рост". "И те задачи, которые мы перед собой ставим в части повышения темпов роста выше среднемировых, сложнее намного достигать", - добавил глава СП РФ.

Вместе с тем он признал, что "те санкции, которые уже введены, они как бы экономикой поглощены". "Действительно, к этому наши предприниматели приспособились, да, они в чем-то стали ограничены, но они как-то другие пути ищут. Предпринимательство - оно тем и отличается, что ищет свои новые пути решения. Поэтому, действительно, адаптировались к прошлым санкциям, но к сожалению, любые новые санкции вызовут новые шоки и потребность новой адаптации. И они могут быть жестче, чем то, что есть сейчас", - отметил А.Кудрин.

"В силу нашей вовлеченности в мировую торговлю и связи, и большой импорт технологий в Россию, в некоторых отраслях доходящий до 70-80% в наших производственных отраслях, мы чувствительны к любым санкциям извне, и они могут быть жесткими", - подчеркнул он.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]