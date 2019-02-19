Румыния планирует присоединиться к ЮГК – госсекретарь Минэнерго

Бухарест в перспективе намерен стать частью Южного газового коридора (ЮГК), заявил госсекретарь министерства энергетики Румынии Лулиан Роберт Тудораке.

Реализация проекта ЮГК и его роль для Европы обсуждалась в Баку в ходе встречи министра энергетики Азербайджана Пярвиза Шахбазова с Р.Тудораке во вторник, сообщает Минэнерго Азербайджана.

Госсекретарь заявил о поддержке Румынией проекта ЮГК и отметил важную роль газопроводов BRUA и интерконнектора Болгария-Румыния в расширении данного коридора до Центральной Европы. «Румыния заинтересована в том, чтобы в будущем стать частью ЮГК», - заявил Л.Р.Тудораке.

П.Шахбазов, в свою очередь, высоко оценил позицию Румынии по ЮГК и сообщил о перспективах по его расширению за счет наращивания пропускной способности.

«Стороны также обсудили вопросы сотрудничества между Баку и Бухарестом в сфере энергетики и возможности налаживания взаимоотношений между энергетическими компаниями Румынии и компанией SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР)», - отмечается в сообщении.

Проект "Южного газового коридора" предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз.

Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.

Общая стоимость проекта ЮГК составляет порядка $40 млрд.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в начале 2020 года в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции. Поставки в Турцию начались летом 2018 года.

Газопровод BRUA протяженностью 1318 км соединит Румынию, Болгарию, Венгрию и Австрию. Этот трубопровод призван обеспечить передачу газа из «Южного газового коридора» в Австрию через территорию Румынии, а также интеграцию источников ЮГК на рынки Центральной и Западной Европы.

Интерконнектор Болгария-Румыния официально запущен в эксплуатацию 11 ноября 2016 года. Общая продолжительность газопровода, операторами которого выступают компании Bulgartransgaz и румынский Transgaz, составляет 25 км метров, из которых 15,4 км проходят по территории Болгарии, 7,5 км — по территории Румынии, 2,1 км — подводный переход через реку Дунай, основной и резервный газопровод.

Н.Аббасова