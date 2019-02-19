Юнкер и Пелоси обсудили проблемы отношений ЕС и США, международную повестку

В ЕК отмечают позитивный характер встречи председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, которая состоялась в минувший понедельник.
"Их дискуссия касалась очень большого количества тем, она была очень позитивной", - заявил официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас на брифинге в Брюсселе во вторник.
"Она охватила все проблемы, связанные с трансатлантическими отношениями между ЕС и США, а также большое количество вопросов международной повестки, так как мы считаем, что у ЕС и США есть еще много общих интересов, чтобы защищать эту международную повестку", - сказал он.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»