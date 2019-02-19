Литовская прокуратура требует для обвиняемого в шпионаже в пользу России восемь лет заключения

Генпрокуратура Литвы требует наказания в виде восьми лет лишения свободы для гражданина республики Романа Шешеля, подозреваемого в сборе в интересах России данных о военных судах НАТО, терминале углеводородов Klaipedos nafta и прочих объектов.
За шпионаж законы Литвы предусматривают наказание лишением свободы на срок от трех до пятнадцати лет.
"Я считаю, что вина доказана, совершена опасная преступная деятельность. Защита считает обратное. Мы выразили свои позиции", - сказал агентству BNS прокурор Рядас Савицкас.
Р.Шешель не признает своей вины и не согласен с обвинениями. По делу проходят три свидетеля, которые были опрошены в ходе процесса.
Как утверждает Генпрокуратура Литвы, родившийся в 1974 году в России и долгое время там проживавший мужчина был завербован российской разведкой и выполнял задачи, связанные со сбором информации и передачей ее разведывательным организациям этого государства.
По данным прокуратуры, собранные данные позволяют считать, что обвиняемый с 2015 года до его задержания в декабре 2017 года собирал и передавал информацию о Военно-морских силах Литвы, судах НАТО и перевозимой ими военной технике, объектах, находящихся в Клайпеде и в Клайпедском морском порту, включая и имеющие стратегическое значение для нацбезопасности государства.
Есть подозрения в том, что, выполняя задачи российской разведки, Р.Шешель собирал информацию о терминале сжиженного природного газа, о компании Klaipedos nafta, об инфраструктуре эти объектов, резервуарах, системах защиты и изменениях, считает следствие.
С 2014 года в Литве уже пять лиц осуждены за шпионаж. Некоторые из них уже отбыли наказание.
В конце 2018 года правоохранительные органы объявили о проведении нового расследования по факту возможного шпионажа в пользу России, подозрения предъявлены не называемой "сети лиц", среди них и бывшему депутату Альгирдасу Палецкису. С октября он находится под стражей.
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