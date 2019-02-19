Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9202 RUR   0.0257 GBR   2.1929 TRY   0.3202

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.03 0.44 Brent 66.50 0.25

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 22 Фев 23 Фев

Дальнее зарубежье 19.02.2019 20:40

Бывший северокорейский дипломат уверен, что Ким Чен Ын не откажется от ядерного оружия

Бывший северокорейский дипломат Тхэ Ен Хон, бежавший в Южную Корею в 2018 году, заявил во вторник, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын не намерен отказываться от разработок ядерного оружия, пишет агентство Associated Press.

По его словам, Ким Чен Ын рассчитывает воспользоваться встречей с президентом США Дональдом Трампом во Вьетнаме для того, чтобы добиться признания Северной Кореи в качестве ядерной державы.

"Встреча во Вьетнаме, назначенная на следующую неделю, станет провалом, если Д.Трамп не добьется от Ким Чен Ына подтверждения намерений закрыть все производства, связанные с разработками ядерного оружия, и вернуться к соблюдению Северной Кореей соглашения о нераспространении ядерных вооружений", - приводит агентство слова экс-дипломата.

Тхэ Ен Хон был сотрудником посольства КНДР в Лондоне до 2018 года, когда он вместе с семьей смог бежать в Сеул и получить там статус беженца.

Ким Чен Ын и Дональд Трамп проведут второй саммит после встречи в мае 2018 года в Ханое 27-28 февраля.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КНДР, США, РАКЕТЫ, МНЕНИЕ


Похожие новости


Ким Чен Ын может прибыть во Вьетнам на встречу с Трампом на поезде - СМИ Трамп рассчитывает на успех второго саммита с Ким Чен Ыном Помпео рассчитывает, что встреча Трампа и Ким Чен Ына приблизит денуклеаризацию Северной Кореи Помпео не подтвердил, что достигнута договоренность о допуске в Северную Корею инспекторов МАГАТЭ Мун Чжэ Ин назвал договоренность о саммите США-КНДР значительным прорывом к миру Трамп сообщил, что второй саммит США-КНДР пройдет в столице Вьетнама

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]