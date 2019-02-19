Бывший северокорейский дипломат уверен, что Ким Чен Ын не откажется от ядерного оружия

Бывший северокорейский дипломат Тхэ Ен Хон, бежавший в Южную Корею в 2018 году, заявил во вторник, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын не намерен отказываться от разработок ядерного оружия, пишет агентство Associated Press.
По его словам, Ким Чен Ын рассчитывает воспользоваться встречей с президентом США Дональдом Трампом во Вьетнаме для того, чтобы добиться признания Северной Кореи в качестве ядерной державы.
"Встреча во Вьетнаме, назначенная на следующую неделю, станет провалом, если Д.Трамп не добьется от Ким Чен Ына подтверждения намерений закрыть все производства, связанные с разработками ядерного оружия, и вернуться к соблюдению Северной Кореей соглашения о нераспространении ядерных вооружений", - приводит агентство слова экс-дипломата.
Тхэ Ен Хон был сотрудником посольства КНДР в Лондоне до 2018 года, когда он вместе с семьей смог бежать в Сеул и получить там статус беженца.
Ким Чен Ын и Дональд Трамп проведут второй саммит после встречи в мае 2018 года в Ханое 27-28 февраля.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»