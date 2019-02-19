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Бизнес и законодательство 19.02.2019 18:01

Азербайджанская Naiqin Ko-Tovuz Baltiya намерена поставлять вино в Казахстан и Китай

Азербайджанские компании в рамках выставки «Продэкспо-2019» (Москва) достигли договоренностей по экспорту продукции в Казахстан и Китай, сообщает министерство экономики.

«Предварительной договоренности на подписание контрактов достигли компании «Aqro-Azеrinvest» (гранатовое вино), «Sunfood» (консервированная продукция). Кроме этого, компания «Naiqin Ko-Tovuz Baltiya» подпишет контракты по экспорту гранатового и айвового вина в Казахстан и Китай», - отмечается в сообщении.

В рамках выставки на конкурсе «Prodexpo International Wine Competition and Guide» продукция компании «Gоygоl Serab Zavodu» заняла все три призовых места. Вино марки «Karabakh Chardonnay» получило золотую медаль, вино «Karabakh saperavi» - серебряную и «Karabakh rose» - бронзовую.

Кроме этого, в рамках международного конкурса «Продукция года», кондитерская продукция «Lay-Lay» компании «Lеzzеt qida sеnaye» также удостоена золотой медали.

Ранее в рамках «Продэкспо-2019» компания «Azhazelnut» подписала соглашение по поставкам 21 тонны фундука, компания «A+Co» подписала контракт на экспорт 20 тонн вина в Россию.

Как ранее сообщалось в Москве с 11 по 15 февраля прошла выставка «Продэкспо-2019» . Генеральным спонсором выставки выступил Азербайджанский Фонд поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo).

Коллективная экспозиция «Made in Azerbaijan» в этом году объединила 31 компанию.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРОДЭКСПО, КОНТРАКТЫ, ВИНО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]