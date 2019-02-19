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ТЭК 19.02.2019 18:13

Путин обсудил с королем Саудовской Аравии ситуацию на мировых рынках углеводородов

Президент России Владимир Путин обсудил в телефонном разговоре с королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом ситуацию на мировых рынках углеводородов, стороны подтвердили готовность к продолжению координации между странами, сообщила пресс-служба Кремля во вторник.

В разговоре также рассмотрены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. С обеих сторон дана высокая оценка достигнутому высокому уровню взаимодействия, в том числе в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

Президент России и король Саудовской Аравии выразили готовность к дальнейшему укреплению многоплановых российско-саудовских связей.

Собеседники обсудили график предстоящих контактов на различных уровнях.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПУТИН, САУДАРАВИЯ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]