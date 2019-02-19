Путин обсудил с королем Саудовской Аравии ситуацию на мировых рынках углеводородов

Президент России Владимир Путин обсудил в телефонном разговоре с королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом ситуацию на мировых рынках углеводородов, стороны подтвердили готовность к продолжению координации между странами, сообщила пресс-служба Кремля во вторник.

В разговоре также рассмотрены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. С обеих сторон дана высокая оценка достигнутому высокому уровню взаимодействия, в том числе в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

Президент России и король Саудовской Аравии выразили готовность к дальнейшему укреплению многоплановых российско-саудовских связей.

Собеседники обсудили график предстоящих контактов на различных уровнях.