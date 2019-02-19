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Регион 19.02.2019 18:55

Турецких офицеров для работы на С-400 готовят в российских академиях - "Ростех"

Подготовка турецких специалистов для эксплуатации приобретённых систем ПВО С-400 начнется в России весной, сообщил "Интерфаксу" во вторник директор по международному сотрудничеству и региональной политике "Ростеха" Виктор Кладов.

Он подтвердил, что контракт на поставку Турции С-400 "успешно выполняется".

"В контракте прописаны условия и сроки поставки, условия платежей - всё это идёт по графику. Никаких отлагательных статей или форс-мажорных обстоятельств не присутствует", - заявил В.Кладов.

Он напомнил, что ранее с просьбой ускорить поставку обратилось руководство Турции. "Эта просьба была удовлетворена. Поменяли очерёдность поставки и нашли возможность ускорить: так обозначился 2019 год. Раньше срок был другой", - сказал В.Кладов.

При этом он отметил, что часто слышит вопрос: "Что сделает Россия, если американцы не дадут туркам самолеты F-35 в наказание за С-400"?

"Во-первых, - сказал В.Кладов, - бизнес не работает в категориях "если". А во-вторых - и это главное - мы не работаем "против", мы работаем "за". Без оглядки. Почему мы должны своё сотрудничество с нашими партнёрами - суверенными государствами ставить в зависимость от интересов третьих стран? Мы же сотрудничаем военно-технически не для того, чтобы кому-то навредить, а, наоборот, - для того, чтобы усилить геополитическую и региональную стабильность, чтобы получить экспортные доходы, укрепить отношения с государствами".

Собеседник агентства отметил, что "есть очень много причин, по которым Россия развивает военно-техническое сотрудничество с зарубежными странами, в том числе потому, что это важнейший инструмент внешней политики государства". "И мы его эффективно используем", - сказал В.Кладов.

Накануне генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщил, что контракт по С-400 для Турции будет полностью исполнен в 2019 году. "Мы подписали контракт и в этом году - до конца года мы завершим все поставки", - сообщил С.Чемезов журналистам.

На уточняющий вопрос о количестве поставок, С.Чемезов сказал: "Всё, полностью. Всю систему поставим в этом году".

Турция приобретает четыре дивизиона С-400, сумма контракта составляет $2,5 млрд. Ранее в феврале директор ФСВТС России Дмитрий Шугаев сообщил газете "Коммерсантъ", что Россия поставит Турции системы С-400 к осени.

В минувшем декабре стало известно, что госдепартамент США одобрил продажу Турции ракетных комплексов Patriot на сумму $3,5 млрд.

Турция дважды отклоняла предложение по Patriot, первый раз в пользу китайских комплексов, второй - в пользу С-400. США и НАТО многократно предупреждали турецкую сторону, что С-400 не могут быть интегрированы в систему противовоздушной и противоракетной обороны альянса.

США прилагают усилия к тому, чтобы Турция и некоторые другие страны, заинтересованные в приобретении С-400, отказались от этих планов. Что касается Турции, то Вашингтон за покупку российских комплексов угрожает Анкаре санкциями, в том числе может отказать в продаже ей истребителей F-35.

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Тэги: ТУРЦИЯ, С/400, ПОСТАВКИ


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