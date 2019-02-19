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Регион 19.02.2019 20:58

Ереван при ВТС с Москвой пользуется привилегией прямого промышленного сотрудничества - "Ростех"

Основной объем военно-технического сотрудничества (ВТС) РФ и Армении связан с обслуживанием ранее поставленной в эту страну техники российского и советского производства, сообщил директор по международному сотрудничеству и региональной политике "Ростеха" Виктор Кладов.

"Речь идет о поддержании в боеготовом состоянии ранее поставленной техники - о ее модернизации и ремонте", - сказал В.Кладов "Интерфаксу" во вторник.

"С армянскими коллегами нас связывают узы тесного сотрудничества. Партнёрство в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - совершенно другой уровень, подразумевающий союзническое доверие, высокую промышленно-технологическую кооперацию", - отметил В.Кладов.

Поскольку это ОДКБ, то все процедуры максимально спрямлены и упрощены, подчеркнул собеседник агентства.

"Если с другими странами сотрудничество идет либо через госпосредника, либо через субъекты ВТС, имеющие право самостоятельной поставки запчастей, то три государства - члена ОДКБ - Армения, Казахстан, Белоруссия - пользуются привилегиями прямого промышленного сотрудничества. То есть, контракты подписываются напрямую с российскими предприятиями. Кроме того, они получают продукцию по льготным ценам", - пояснил он.

При этом В.Кладов отметил, что приоритетность ВТС с РФ в Армении "никем не подвергается сомнению - ни одним из участников политического процесса, включая новое руководство республики".

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Тэги: РОССИЯ, АРМЕНИЯ, ВТС, РОСТЕХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]