Основной объем военно-технического сотрудничества (ВТС) РФ и Армении связан с обслуживанием ранее поставленной в эту страну техники российского и советского производства, сообщил директор по международному сотрудничеству и региональной политике "Ростеха" Виктор Кладов.

"Речь идет о поддержании в боеготовом состоянии ранее поставленной техники - о ее модернизации и ремонте", - сказал В.Кладов "Интерфаксу" во вторник.

"С армянскими коллегами нас связывают узы тесного сотрудничества. Партнёрство в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - совершенно другой уровень, подразумевающий союзническое доверие, высокую промышленно-технологическую кооперацию", - отметил В.Кладов.

Поскольку это ОДКБ, то все процедуры максимально спрямлены и упрощены, подчеркнул собеседник агентства.

"Если с другими странами сотрудничество идет либо через госпосредника, либо через субъекты ВТС, имеющие право самостоятельной поставки запчастей, то три государства - члена ОДКБ - Армения, Казахстан, Белоруссия - пользуются привилегиями прямого промышленного сотрудничества. То есть, контракты подписываются напрямую с российскими предприятиями. Кроме того, они получают продукцию по льготным ценам", - пояснил он.

При этом В.Кладов отметил, что приоритетность ВТС с РФ в Армении "никем не подвергается сомнению - ни одним из участников политического процесса, включая новое руководство республики".